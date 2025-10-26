快訊

竹市全面備戰非洲豬瘟 邱臣遠：防疫不鬆懈守護畜牧安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今天參加的局處包含產業發展處、動物保護防疫所、衛生局、環保局、教育處及農產運銷公司等新竹市政府一級主管參與會議。圖／市府提供
台中市發生非洲豬瘟確診案例，中央今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議」，新竹市代理市長邱臣遠率局處長線上會議，邱臣遠表示截至目前，竹市12家養豬場及1家屠宰場，皆已完成訪查與自衛防疫消毒作業，均未發現疫情異常。

邱臣遠談到，竹市廚餘主要採高效能廚餘處理，因應非洲豬瘟疫情禁止廚餘養豬，已全力提升廚餘處理量能，並將加強宣導餐廳及民眾廚餘減量。

邱臣遠說，竹市目前未發現疫情，但市府仍以「全面備戰、預防為先」原則，要求各養豬場嚴格落實人員、車輛及設備出入管制與消毒作業，配合中央規定實施全國豬隻禁運禁宰政策，轄內3家廚餘養豬場及1家屠宰場均已全面停止廚餘養豬及停宰，防堵疫情。

針對市場供應情形，市府指出，目前市場交易豬肉皆為冷凍庫存肉品，市府每日派員訪查肉品來源並即時回報異常狀況，確保流通肉品安全。

另各大賣場，經查目前大全聯、愛買等連鎖賣場之冷凍及冷藏豬肉貨源充足、價格穩定，供應無虞。市府呼籲市民理性採購、勿過度囤貨，並持續關注政府發布的防疫資訊，以掌握正確且即時的疫情訊息。

因應台中市日前出現非洲豬瘟案例，為掌握最新防疫進展，中央今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議」，新竹市代理市長邱臣遠親自率領局處長線上開會。圖／市府提供
