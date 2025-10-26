竹縣198場養豬場疫調正常 縣府籲中央研議禁廚餘養豬

非洲豬瘟為全球性重大動物疫病，廚餘為其最主要傳播媒介，一旦病毒入侵國內，將造成防疫體系失守及產業重大損失。新竹縣政府表示，防範與圍堵工作不應侷限於地方層級，亟需中央與地方協同推動整體防疫體系，以確保養豬產業鏈上下游安全。

新竹縣現有養豬場198場，其中51場為廚餘養豬場。為降低疫情風險，縣府啟動輔導機制，協助業者逐步改用商用飼料或植物性原料，並持續與產業團體溝通，協力推動轉型工作。同時建議中央研議全面禁止廚餘養豬政策，並同步規畫配套措施，以達成防疫永續與產業穩定的雙重目標。

非洲豬瘟疫情延燒至今已進入第5天，中央今日宣布全國禁宰、禁運措施再延長10天，以防堵疫情擴散。行政院於下午召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議」，由行政院長卓榮泰擔任召集人，邀集各縣市政府報告防疫執行成果與待協助事項。

新竹縣由副縣長陳見賢率同環保局長蕭宏杰、農業處長傅琦媺、動物保護防疫所所長何志豐及相關業務同仁，於縣動物保護防疫所會議室以視訊方式參與會議，向中央報告新竹縣防疫執行情形。

縣府指出，新竹縣於2天內即完成198場養豬場訪視疫調工作，合計近6萬頭豬隻，經全面檢查均無異常死亡或可疑症狀，顯示防疫作為發揮良好成效，並將於27日起啟動第二輪疫調作業，持續嚴密監測轄內養豬場狀況。

針對縣內51家廚餘養豬業者，縣府已要求全面停止使用廚餘飼養，並督導業者每日自主回報豬隻健康情形及是否有異常死亡個案，以防範潛在風險。同時，新竹肉品市場每日加強消毒作業，確保屠宰場及流通環節生物安全，嚴防病毒入侵。

此外，縣府也向中央反應待協助事項，目前縣內動物屍體掩埋用地位於軍方管制區，每次進入皆需提前1個月申請，恐影響疫情緊急應變作業，盼中央協調軍方簡化程序，加快進入審核流程，以利防疫需求即時處理。