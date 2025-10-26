快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

非洲豬瘟送檢塞車 新北盼中央協助檢驗封存肉品

中央社／ 新北26日電

疑似混有非洲豬瘟台中梧棲案例場肉品流入新北市下游共688公斤，新北市衛生局緊急封存售餘的80公斤，採檢送驗卻疑因案件太多遭拒。新北市長侯友宜今天籲請中央協助。

為全面防堵疫情擴散，新北市衛生局積極清查防疫。由於疑似混有非洲豬瘟台中梧棲案例場豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游。

經清查，彰化肉品廠分切肉品流入新北市下游共688公斤，其中有廠商的140公斤完全沒有賣出，已全數退回上游彰化分切廠；另一廠商加工後賣出剩餘80公斤，衛生局稽查要求業者即刻停止販售，目前已置於倉儲就地封存。

衛生局表示，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒，原擬採集該批肉製品送北部某大學實驗室檢驗，但疑似送驗檢體過多，未被受理。

行政院長卓榮泰今天主持非洲豬瘟中央災害應變中心會議，侯友宜視訊時指出，希望中央能協助檢驗目前封存的80公斤豬肉，確認是否有非洲豬瘟病毒株，以利立即阻絕疫情擴散的風險。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

「府中搞什麼鬼」 侯友宜化身瑪利歐

新店碧瑤錦繡社區邊坡滑動 新北監測防災再升級

新店錦秀路社區擋土牆3年前曾崩裂 侯友宜：長期監測控及時撤離

恐繼續滑動！新店錦秀路社區擋土牆崩落急撤居民 侯友宜上午勘災

相關新聞

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

台中市梧棲區一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，台中市農業局疫調發現王姓獸醫涉嫌違法診斷，豬場飼主陳姓老農今天回應說，他從未說王...

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。