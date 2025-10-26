非洲豬瘟送檢塞車 新北盼中央協助檢驗封存肉品

疑似混有非洲豬瘟台中梧棲案例場肉品流入新北市下游共688公斤，新北市衛生局緊急封存售餘的80公斤，採檢送驗卻疑因案件太多遭拒。新北市長侯友宜今天籲請中央協助。

為全面防堵疫情擴散，新北市衛生局積極清查防疫。由於疑似混有非洲豬瘟台中梧棲案例場豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游。

經清查，彰化肉品廠分切肉品流入新北市下游共688公斤，其中有廠商的140公斤完全沒有賣出，已全數退回上游彰化分切廠；另一廠商加工後賣出剩餘80公斤，衛生局稽查要求業者即刻停止販售，目前已置於倉儲就地封存。

衛生局表示，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒，原擬採集該批肉製品送北部某大學實驗室檢驗，但疑似送驗檢體過多，未被受理。

行政院長卓榮泰今天主持非洲豬瘟中央災害應變中心會議，侯友宜視訊時指出，希望中央能協助檢驗目前封存的80公斤豬肉，確認是否有非洲豬瘟病毒株，以利立即阻絕疫情擴散的風險。