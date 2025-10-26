未來10天有約2千5百噸廚餘需處理 中市府：依中央指引多元處理因應

為加強非洲豬瘟防疫，台中市環保局今天表示，預估未來10天將有約2500百噸廚餘需妥善處理，市府將依中央指引採取掩埋或焚化發電等多元方式調整因應。若採掩埋方式，會與一般垃圾嚴格區隔，以利未來堆肥再利用。

環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解台中廚餘處理及防疫管理情形。林左祥說，廚餘進入掩埋場後，應確實落實貯坑環境管理，特別注意現場人員安全，加強防範貓狗等動物覓食，同時確實覆土覆蓋，避免異味與環境衛生影響。他也關心消毒設施運作情形，提醒各單位確實執行清消工作，以防疫為首要原則。

副市長鄭照新、環保局長陳宏益陪同，鄭說，台中市廚餘處理以防疫安全為首要原則，落實消毒、覆蓋及人員安全管理，中央地方將持續合作，確保非洲豬瘟疫情有效控制。

陳宏益說，文山掩埋場目前使用的廚餘貯坑是自2021年因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策後沿用迄今。廚餘經脫水調整後，其有機質可作為堆肥原料，但現階段依中央防疫指引採掩埋方式處理，未來持續評估，朝向永續資源化與多元處置方向發展。