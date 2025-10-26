快訊

資本額9億！創投公司CEO與女友人陳屍豪宅 檢擬解剖查死因

蘋果本周發布財報...市場預估獲利強勁 儘管關稅逆風仍在

陸訂光復紀念日後...吉林一號突發多張高清衛星圖 台灣這些地方全入鏡

未來10天有約2千5百噸廚餘需處理 中市府：依中央指引多元處理因應

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供
環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供

為加強非洲豬瘟防疫，台中市環保局今天表示，預估未來10天將有約2500百噸廚餘需妥善處理，市府將依中央指引採取掩埋或焚化發電等多元方式調整因應。若採掩埋方式，會與一般垃圾嚴格區隔，以利未來堆肥再利用。

環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解台中廚餘處理及防疫管理情形。林左祥說，廚餘進入掩埋場後，應確實落實貯坑環境管理，特別注意現場人員安全，加強防範貓狗等動物覓食，同時確實覆土覆蓋，避免異味與環境衛生影響。他也關心消毒設施運作情形，提醒各單位確實執行清消工作，以防疫為首要原則。

副市長鄭照新、環保局長陳宏益陪同，鄭說，台中市廚餘處理以防疫安全為首要原則，落實消毒、覆蓋及人員安全管理，中央地方將持續合作，確保非洲豬瘟疫情有效控制。

陳宏益說，文山掩埋場目前使用的廚餘貯坑是自2021年因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策後沿用迄今。廚餘經脫水調整後，其有機質可作為堆肥原料，但現階段依中央防疫指引採掩埋方式處理，未來持續評估，朝向永續資源化與多元處置方向發展。

陳宏益表示，市府也要求各掩埋場加強覆蓋作業，並規定所有出場車輛須完成洗車與消毒程序後才可離場，確保環境衛生與防疫安全。

環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供
環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供
環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供
環境部環境管理署副署長林左祥今下午前往台中市文山掩埋場，實地了解廚餘處理及防疫管理情形。圖／台中市政府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

輔順將軍全國聯誼大會齊聚烏日永興宮 鄭照新讚：忠義信仰薪火相傳

台中廚餘大峽谷恐變廚餘山？何欣純提5建議去化 環保局長回應了

影／台中議員罵廚餘曝曬引惡臭招蚊蠅 環保局長親上火線說明

相關新聞

非洲豬瘟案王姓獸醫佐疑涉違法診斷 養豬老農回應了

台中市梧棲區一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，台中市農業局疫調發現王姓獸醫涉嫌違法診斷，豬場飼主陳姓老農今天回應說，他從未說王...

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。