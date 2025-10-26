防非洲豬瘟 陳其邁建議強化邊境管理、補助飼料餵食

台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒，高雄市長陳其邁今天表示，如果疫情屬單一個案，就要強化邊境管理；並建議中央持續輔導及補助豬農改為飼料餵食，也增加廚餘再利用管道。

陳其邁今天下午在市府召開非洲豬瘟應變會議，並於會後進行媒體說明時表示，目前政府實施禁止餵廚餘及延長禁運10天到11月6日中午12時等措施，過了潛伏期後，若未再有豬隻發病，就意味著台中養豬場屬單一個案。

陳其邁說，如果疫情屬於單一個案，就要強化邊境管理，包括團購、網購等，同時也向行政院建議，持續推動輔導及補助豬農以飼料取代廚餘餵豬，並強化廚餘再利用，如生質能源發電，讓廚餘可去化又可再利用。

陳其邁並表示，高雄市目前剩4家養豬場使用廚餘養豬，市府會跟中央合作輔導業者；另外，因禁宰等措施，豬農衍生的損失也希望中央補助；而解禁後須加強市場監控，他也責成市府農業局監控屠宰及市場供需狀況，穩定價格。

另外，針對嘉里大榮物流遭認定載運問題豬肉卻規避調查，陳其邁說，根據防疫規定，規避或拒絕配合調查是有刑責的，「所以移送法辦，沒有第二句話」；他並表示，現在透過物流運送的生鮮食品很多，提醒物流業者要配合防疫。

衛生局副局長潘炤穎表示，當日大貨車上載運674件冷鏈及其他貨品，分送至高雄12個行政區約60~70家商家，已完成疑似污染貨物回收並焚化銷毀。