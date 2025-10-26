基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。

謝國樑今天下午1時30分帶領產業發展處及動物保護防疫所、教育處、衛生局和環保局人員，以視訊方式參加由行政院長卓榮泰主持的非洲豬瘟災害應變中心會議。謝國樑在會中說，基隆目前無養豬場，沒有異常情形，將持續強化動物防疫及確保食品安全。

基市府表示，基隆市是全台唯一沒有養豬場的縣市，也沒有案例豬場的肉品流向足跡。非洲豬瘟為豬隻重大傳染病，但並不會傳染給人，請民眾不要驚慌。

為了把關民眾飲食安全，市府10月23日前往仁愛市場針對肉品攤商進行肉品溯源稽查，現場查核豬肉攤商7場，禽肉攤商5場，均未查獲異常情形，當場也向攤商宣導禁用未經檢疫屠宰的豬肉產品，以免不法肉品流入市面。

謝國樑表示，基市學童營養午餐均採用CAS認證豬肉，並滾動式調整菜單，維持學生用餐營養充足及均衡。今年度針對營養午餐已經行8場食材抽樣，均無檢驗出動物用藥殘留。