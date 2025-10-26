快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。

謝國樑今天下午1時30分帶領產業發展處及動物保護防疫所、教育處、衛生局和環保局人員，以視訊方式參加由行政院長卓榮泰主持的非洲豬瘟災害應變中心會議。謝國樑在會中說，基隆目前無養豬場，沒有異常情形，將持續強化動物防疫及確保食品安全。

基市府表示，基隆市是全台唯一沒有養豬場的縣市，也沒有案例豬場的肉品流向足跡。非洲豬瘟為豬隻重大傳染病，但並不會傳染給人，請民眾不要驚慌。

為了把關民眾飲食安全，市府10月23日前往仁愛市場針對肉品攤商進行肉品溯源稽查，現場查核豬肉攤商7場，禽肉攤商5場，均未查獲異常情形，當場也向攤商宣導禁用未經檢疫屠宰的豬肉產品，以免不法肉品流入市面。

謝國樑表示，基市學童營養午餐均採用CAS認證豬肉，並滾動式調整菜單，維持學生用餐營養充足及均衡。今年度針對營養午餐已經行8場食材抽樣，均無檢驗出動物用藥殘留。

因為發生非洲豬瘟，民眾或事業單位產生的廚餘禁止養豬，改採廢棄物焚化方式進行。基市府呼籲民眾配合落實源頭減量，並將廚餘乾濕分離再交運，降低廚餘去化的負擔。

基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰場及肉品市場，防疫重點在加強攤商肉品溯源查驗，並協調廚餘去化業務。圖／基市府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

基隆眷村文化節重現懷舊時光 從滷味、餡餅到點心明還有1天

同台慶生司儀喊錯議長為市長 謝國樑、童子瑋互動微妙

基隆獲環境力特別傑出獎 謝國樑：推動環境永續與綠能轉型

北北基桃21日是否停班課 謝國樑：晚間8時宣布

相關新聞

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。