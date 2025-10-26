聽新聞
非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察
台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。
台中傳出非洲豬瘟，台中市政府農業局持續進行疫調，釐清豬場與獸醫通報過程。農業局表示，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。
台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，檢調單位已介入調查本案。
台中梧棲傳出非洲豬瘟前，曾有獸醫師到場了解，台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後，遭紀醫師打臉，他自己是當事人，為何不知道自己有建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清說是另名獸醫師建議。
