非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟，緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢出非洲豬瘟，緊急進行消毒作業。記者黃仲裕／攝影

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

台中傳出非洲豬瘟，台中市政府農業局持續進行疫調，釐清豬場與獸醫通報過程。農業局表示，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，檢調單位已介入調查本案。

台中梧棲傳出非洲豬瘟前，曾有獸醫師到場了解，台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後，遭紀醫師打臉，他自己是當事人，為何不知道自己有建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清說是另名獸醫師建議。

台中傳出非洲豬瘟，剛開始台中市農業局說明，養豬場特約獸醫初步懷疑是肺炎建議投藥，特約獸醫師在臉書打臉農業局說法。圖／取自中市議員王立任臉書
台中傳出非洲豬瘟，剛開始台中市農業局說明，養豬場特約獸醫初步懷疑是肺炎建議投藥，特約獸醫師在臉書打臉農業局說法。圖／取自中市議員王立任臉書

非洲豬瘟 廚餘

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰...

