非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

台中傳出非洲豬瘟，台中市政府農業局持續進行疫調，釐清豬場與獸醫通報過程。農業局表示，經台中市動保處調查，王姓獸醫有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可銷售藥物，但無獸醫執業執照，依獸醫師法第5條與第16條規定，不得填發診斷書、處方或開具證明文件，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，檢調單位已介入調查本案。