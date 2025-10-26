快訊

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市環南市場的豬肉攤位空蕩蕩，民眾已好幾天買不到現宰溫體豬肉。記者林俊良／攝影
台北市環南市場的豬肉攤位空蕩蕩，民眾已好幾天買不到現宰溫體豬肉。記者林俊良／攝影

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價崩盤，是怕生計崩掉」；有消費者表示會暫避豬肉，但不至於恐慌，希望政府儘快提供檢驗結果，讓大家能安心購買。

三重中央市場自治會會長劉月娟受訪時數度哽咽，無奈表示這幾天完全無法開攤，原本每天都會來買肉的客人站在門口等，卻買不到一塊肉，「霎那之間沒有收入，一定會驚恐，我們現在每天都在拿計算機，算生活還能撐幾天。」她說，攤商要繳電費、房租，還有家庭日常開銷，「每一筆都得省著花。」

她直言，這次疫情衝擊太重，「口蹄疫那時2、3天就恢復了，這次15天停宰，還不確定什麼時候能恢復，我們怎麼撐？」不只是攤商，整個豬肉產業鏈上下游全都受影響，「消費者可以暫時不吃豬肉，可是我們靠這個吃飯的，這幾天一家子的生活怎麼辦？」她說，即使恢復營業，若民眾持續恐慌、豬肉賣不動，損失恐怕更難挽回，「我們希望中央能補助，也希望能宣導國產豬還是安全的，讓大家敢吃、敢買，我們才敢賣。」

面對豬肉市場的不確定性，53歲家庭主婦范小姐表示，這段時間吃的多半是疫情前的冷凍庫存，「應該還是安心的。」不過她坦言，現在買菜會盡量避開豬肉，像水餃、包子等加工品也盡量不碰，「雞肉、魚肉、牛肉都可以代替，沒有非吃豬肉不可。」

她也說，如果在外不小心吃到豬肉，倒不會太過焦慮，「聽說非洲豬瘟不會傳人，是豬跟豬之間的傳染。」她期盼政府盡快公布檢驗結果，用科學數據安撫消費者信心。

非洲豬瘟疫情，對養豬產業及民生消費衝擊甚鉅。本報資料照片
