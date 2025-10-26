快訊

禁運禁宰再延長10天衝擊市場 陳駿季：近日將公布相關補助措施

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變今天在農業部防檢署開會，指揮官農業部長陳駿季（中）、環境部長彭啓明（右）、衛福部長石崇良（左）會後舉行記者會，宣布閣揆拍板指示的五大後續處理方向。記者潘俊宏／攝影
非洲豬瘟中央災害應變今天在農業部防檢署開會，指揮官農業部長陳駿季（中）、環境部長彭啓明（右）、衛福部長石崇良（左）會後舉行記者會，宣布閣揆拍板指示的五大後續處理方向。記者潘俊宏／攝影

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰今於非洲豬瘟前進應變所宣布，將延長禁宰運和禁廚餘餵豬10天。針對延長措施對民生和豬價的衝擊，農業部長陳駿季指出，將研擬相關補助措施，近期就會對外公告，且日期將追溯至禁運禁宰令的公布日。

卓榮泰昨宣布延長禁宰運10天，同時啟動第2階段的5天作戰計畫。各肉品市場預計於11月7日起恢復拍賣，但仍由農業部統一宣布拍賣日期。

由於禁令對民生與豬肉供應產生不小的影響，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，農業部已啟動緊急調度，請冷凍公會於禁運禁宰期間，將冷凍冷藏豬肉供應超市、量販店等通路。目前全國豬肉庫存量6萬公噸，國人每日豬肉需求約2300公噸，可供國人一個月消費。而全國雞肉庫存約17萬公噸，可供應國人2個月消費。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午召開記者會，陳駿季表示，傳統攤販在這期間確實無法供應溫體豬肉，幾乎所有縣市都有表明，應針對受禁宰禁運影響的相關產業給予支持，畢竟禁運禁宰已經對一級生產的供應鏈會有影響，例如豬農、承銷商、攤商等。

陳駿季說，針對前述暫時無法營運的業者，會研擬相關補助措施，近期就會對外公告，日期會追溯到禁運禁宰的公布日。另有些縣市關心若順利解禁，大量豬隻進到市場可能造成豬價大跌。承諾恢復交易時，一定會維持市場秩序和穩定豬價，已經和相關產業啟動協商。

陳駿季強調，近期屬於特殊情況，希望各界能一起努力，但也不會因為消費者對豬肉有需求就貿然解禁，否則更嚴重的疫情也會讓產業界帶來更大的損失。

