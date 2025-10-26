延長禁宰運10天 彰化縣長建請中央補助攤商、小吃

行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣長王惠美針對包括攤商、肉品市場，以及像彰化知名的肉圓、爌肉飯等餐飲店家，都可能面臨經濟上的損失，請中央考量有所補助或是予以協助。

會議由行政院長卓榮泰擔任召集人，並由各縣市政府報告防疫執行成果與待協助事項，彰化縣長王惠美與縣府團隊於彰化縣動物防疫所3樓會議室以視訊方式參與。

會中針對廚餘的部分，環境部長彭啟明讚許彰化縣府團隊執行強制分類破袋檢查成效有成，讓縣民每人每天垃圾少一半，彰化縣府也報告目前完成560場養豬場疫調工作，全數正常。

王惠美表示，目前相關的管制措施已決定再延長10天，包括攤商、肉品市場，以及像彰化知名的肉圓、爌肉飯等餐飲店家，都可能面臨經濟上的損失，是否考量有所補助或是予以協助，對此，中央也回應說明將會再進行研議，且擇期向民眾報告相關的配套方案。

王惠美表示，今天行政院長召集了相關部會、各縣市首長及地方政府團隊，共同舉行非洲豬瘟的緊急應變會議，主要目標是希望全國各縣市能夠步調一致，共同確實地做好防疫工作。

王惠美也請求中央協助事項包括為減少化製車出入養豬場造成防疫破口，請農業部補助養豬場購置冷凍設備經費。此外建請農業部給予養豬場專案免息或低率貸款週轉金，也請中央提供補助經費協助地方政府進行廚餘多元處理設備興建。