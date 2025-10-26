快訊

中職／威能帝6局狂飆10K「跟進自己」 締造史上第一人紀錄

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

楊祐寧送父最後一程 半個演藝圈都來了哀悼親愛「爹地」

聽新聞
0:00 / 0:00

延長禁宰運10天 彰化縣長建請中央補助攤商、小吃

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣府團隊建請中央協助地方需求。圖/彰化縣政府提供
行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣府團隊建請中央協助地方需求。圖/彰化縣政府提供

行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣長王惠美針對包括攤商、肉品市場，以及像彰化知名的肉圓、爌肉飯等餐飲店家，都可能面臨經濟上的損失，請中央考量有所補助或是予以協助。

會議由行政院長卓榮泰擔任召集人，並由各縣市政府報告防疫執行成果與待協助事項，彰化縣長王惠美與縣府團隊於彰化縣動物防疫所3樓會議室以視訊方式參與。

會中針對廚餘的部分，環境部長彭啟明讚許彰化縣府團隊執行強制分類破袋檢查成效有成，讓縣民每人每天垃圾少一半，彰化縣府也報告目前完成560場養豬場疫調工作，全數正常。

王惠美表示，目前相關的管制措施已決定再延長10天，包括攤商、肉品市場，以及像彰化知名的肉圓、爌肉飯等餐飲店家，都可能面臨經濟上的損失，是否考量有所補助或是予以協助，對此，中央也回應說明將會再進行研議，且擇期向民眾報告相關的配套方案。

王惠美表示，今天行政院長召集了相關部會、各縣市首長及地方政府團隊，共同舉行非洲豬瘟的緊急應變會議，主要目標是希望全國各縣市能夠步調一致，共同確實地做好防疫工作。

王惠美也請求中央協助事項包括為減少化製車出入養豬場造成防疫破口，請農業部補助養豬場購置冷凍設備經費。此外建請農業部給予養豬場專案免息或低率貸款週轉金，也請中央提供補助經費協助地方政府進行廚餘多元處理設備興建。

縣府也請農業部輔導所管堆肥場、化製廠、生質能源中心等機構，強化廚餘處理量能，以解決廚餘去化問題。

行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣政府團隊視訊參與。圖/彰化縣政府提供
行政院於下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第38次會議，彰化縣政府團隊視訊參與。圖/彰化縣政府提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

彰化縣三山國王客底文化節 117神尊齊聚

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

2025台灣設計展全民設計散步日 田尾怡心園色彩繽紛

下屆彰化縣長選舉 藍營兩「前副縣長」看板先打搶聲量

相關新聞

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。