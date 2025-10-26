快訊

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延遲40小時提供運送清單，當時大貨車載運674件冷鏈及其他貨品分送高雄12個行政區，總重達5.36噸，市府掌握後在12小時內全數由焚化爐銷毀。市長陳其邁也表示，業者第一時間規避調查，就應給予重罰。

針對嘉里大榮物流23日承接彰化肉品業者運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，衛生局表示，業者規避說明問題貨車位置長達一個半小時，一度謊稱僅一部車輛有GPS，延遲超過40個小時才提供運送清單，嚴重妨礙且延宕食安風險管控，將依《食品安全衛生管理法》第47條第11款規定，加重對嘉里大榮裁罰300萬，並移送地檢署偵辦。

衛生局長黃志中表示，23日下午2點接獲彰化衛生局通報有問題豬肉流向高雄，衛生局掌握流向後，經追查物流貨車GPS確認匡列第二圈風險對象貨物「冷鏈同倉或有接觸風險貨品」共674件流向12個行政區，總重5.36噸，除了2件為化學清潔用品僅作表面清消之外，其餘全數由焚化廠在12小時內統一銷毀，而原豬場肉品為「高度疑似瘟豬肉」列為第一圈熱點風險，300公斤則送返回彰化豬場，由彰化縣府處理。

陳其邁表示，豬隻從彰化至高雄當中已混雜在生鮮食品中，疑似瘟豬肉送會彰化後依中央指示也全數銷毀，因為嘉里大榮物流業者第一時間規避提供運送清單和大貨車GPS資料，市府處理原則一向是防止傳染擴散，對於業者規避、拒絕配合調查行為就應給予重罰並移送法辦，「提醒所有物流業者需配合防疫措施」。

陳其邁表示，目前全面禁止餵食豬隻廚餘後，按理不會再有第二波疫情，目前禁宰禁運共15天即為豬瘟潛伏期，期間若無豬隻發病，即傳染鏈已結束，若中央溯源後發現為進口肉品導致，未來需加強邊境管制如跨國網購、團購，「決戰境外就會非常重要」，此外中央需增進廚餘再利用措施，包括發酵為升值能發電等。

