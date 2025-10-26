聽新聞
確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範
台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭啓明今指出，該場的蒸煮紀錄上傳和地方環保局的查核次數，均有不符規範的情況出現。
現行規定養豬業者如要使用廚餘餵食豬隻，養豬場之養豬頭數須達200頭以上，並應取得地方環保單位核准之廚餘再利用檢核許可，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度90度以上至少維持1小時的條件才能餵食豬隻，且須將廚餘蒸煮照片、影像和蒸煮溫度等上傳通報。
非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，外界質疑，本案例場有使用廚餘養豬，但是否均有按照蒸煮規定。彭啓明表示，依規定廚餘蒸煮的養豬場必須每天呈報，這家養豬場5月的時候傳了24次，6月傳了8次、7月傳了1次，而8月是0次。
彭啓明說，根據相關指引規範規定，如果養豬場沒有每天上傳，地方單位應該每個月進場查核輔導，但地方環保局只在5月和7月各查核1次，因此廚餘蒸煮過程確實有看到稍微不符規範的情況。
