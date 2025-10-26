快訊

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變今天在農業部防檢署開會，指揮官農業部長陳駿季（中）、環境部長彭啓明（右）、衛福部長石崇良（左）會後舉行記者會。記者潘俊宏／攝影
非洲豬瘟中央災害應變今天在農業部防檢署開會，指揮官農業部長陳駿季（中）、環境部長彭啓明（右）、衛福部長石崇良（左）會後舉行記者會。記者潘俊宏／攝影

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭啓明今指出，該場的蒸煮紀錄上傳和地方環保局的查核次數，均有不符規範的情況出現。

現行規定養豬業者如要使用廚餘餵食豬隻，養豬場之養豬頭數須達200頭以上，並應取得地方環保單位核准之廚餘再利用檢核許可，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度90度以上至少維持1小時的條件才能餵食豬隻，且須將廚餘蒸煮照片、影像和蒸煮溫度等上傳通報。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，外界質疑，本案例場有使用廚餘養豬，但是否均有按照蒸煮規定。彭啓明表示，依規定廚餘蒸煮的養豬場必須每天呈報，這家養豬場5月的時候傳了24次，6月傳了8次、7月傳了1次，而8月是0次。

彭啓明說，根據相關指引規範規定，如果養豬場沒有每天上傳，地方單位應該每個月進場查核輔導，但地方環保局只在5月和7月各查核1次，因此廚餘蒸煮過程確實有看到稍微不符規範的情況。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟案…王姓獸醫佐涉違法診斷 中市農業局發文檢調協助查察

台中上周出現非洲豬瘟疫情，台中市政府農業局今天調查表示，王姓獸醫佐疑涉違法診斷，將發文檢調協助查察。

非洲豬瘟重創攤販 業者哽咽：每天拿計算機算能撐幾天

非洲豬瘟疫情對養豬產業造成衝擊，多數市場豬肉攤商因中央禁宰政策被迫暫停營業，業者坦言，短時間內失去收入來源，「不是怕豬價...

嘉里大榮物流運5噸豬瘟高風險貨物還規避調查 陳其邁：給予重罰

嘉里大榮物流23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰300萬。衛生局表示大榮謊稱僅一輛車裝GPS、延...

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

台中梧棲區廚餘養豬場日前檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，台中市政府24日強調，本案例場連三季廚餘蒸煮稽查皆正常。然而環境部長彭...

非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區...

基隆無養豬場、屠宰場 謝國樑：非洲豬瘟防疫著重肉品查驗確保食安

國內發生非洲豬瘟疫情，相關產業都受衝擊。基隆市長謝國樑今以視訊方式，參加由行政院防疫應變中心會議時說，基隆無養豬場、屠宰...

