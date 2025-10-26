快訊

非洲豬瘟延長禁宰運10天衝擊..蔣萬安向中央提3項建議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「防堵非洲豬瘟，市府嚴陣以待。」蔣萬安今天在臉書表示，北市府積極掌握全台防疫現況，並向大家報告北市的防疫進度。圖／引用自蔣萬安臉書
中央今宣布再延長禁宰運10天。北市長蔣萬安今下午出席行政院的「非洲豬瘟中央災害應變中心第38次線上會議」，向中央提3建議。包括定期公布冷凍冷藏豬肉庫存與來源，確保供應穩定避免價格波動；研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰禁運期；預先調控雞肉供應，防止價格異常。

「防堵非洲豬瘟，市府嚴陣以待。」蔣萬安今天在臉書表示，北市府積極掌握全台防疫現況，並向大家報告北市的防疫進度。台北市目前沒有私人養豬戶，僅有台灣大學農業試驗場飼養約100頭實驗用豬。市府第一時間已完成訪視，確認防疫措施完善、每周消毒、嚴格管制人員進出；目前市府每日聯繫追蹤，豬隻健康狀況均正常。

蔣說，市場稽查與肉品管理方面，動保處、衛生局及警察局自10月23日至25日聯合稽查，攤商皆能出示合法屠宰與進貨證明、均未發現異常；市府持續落實稽查與肉品溯源，並進行產品抽驗及源頭查核，也提醒民眾選購合法豬肉、確實煮熟食用，不購買或攜帶來源不明肉品。

蔣說，今天他向中央提出三項建議：第一，定期公布冷凍、冷藏豬肉庫存與來源，確保供應穩定、避免價格波動；第二，研議一致補貼標準，協助攤商度過禁宰禁運期；第三，預先調控雞肉供應，防止價格異常。

蔣說，對於北市府的建議，中央也承諾一周內提出完整補助方案，並表示雞肉供應量足以支應兩個月需求，必要時中央將啟動調度協助。北市府將持續嚴守防線，落實防疫與稽查，全力守護市民食安與市場穩定。

非洲豬瘟 廚餘

