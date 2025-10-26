【重磅快評】中央地方不同調 非洲豬瘟急速變調？

發現非洲豬瘟警報初響碰上連續假期，民眾尚在無感，防疫節奏更是提不上來；看到國人遲無反應，行政院立即宣布升級緊急警報，延長全國豬隻的禁運、禁宰時間，也對境外、境內可能的豬瘟進擊繃緊神經；或許真是連假的鬆懈，中央雖升級防疫，但整體態勢中央三級單位、各地方政府仍是一人一把號，各吹各的調。

或許近二十年沒有非洲豬瘟疫情，大家淡忘了萬一被國際畜疫組織（O.I.E）認定為非洲豬瘟疫區的嚴重性，台灣立即面臨喪失豬肉外銷市場的國際抵制，即便O.I.E日後可能有除去對台灣制裁措施，但台灣在爭取不再強制施打疫苗的「拔針」待遇也是很漫長的過程。從被宣布疫區到日後可能拔針，台灣幾十年努力建立的非豬瘟疫區形象早已毀滅殆盡。

因此，已經進入極短暫的「桶箍」時間務必嚴格把握，把防疫的一片片各自獨立、鬆散的桶片以箍筋牢牢的鎖緊，不容防疫網有任何隙縫。要知道桶箍是緊守台灣豬肉外銷市場最後努力。台灣豬肉在亞洲各國強鄰環伺下這幾年維繫得非常不容易，亞洲各國隨時都想幹掉台灣這一豬肉王國。

很糟糕，非洲豬瘟爆發這幾天各級機關似乎漫不經心，賴總統之前主張廚餘養豬，行政院長卓榮泰日前也有「吃光，就沒有廚餘問題」的讓人失笑言論，各縣市也都自有是否開放廚餘養豬的觀點，台灣一天兩千噸廚餘不過是不到百輛砂石車的運載量，怎麼處理有那麼複雜嗎？各地爭相挖設廚餘掩埋場，砸大錢建廚餘高溫蒸煮場，讓人懷疑這是搶廚餘生意？還是認真看待廚餘是項資源？

廚餘問題在台灣尤其具高度不確定性（Uncertainty）, 亦即有風險性及爭議性，這完全符合敏感公共議題的特質。公共議題爭議高是特性，另個困擾是討論不能純化，極容易被政治染指，賴政府、卓閣揆講話不周延顯而易見，行政院請出冷板凳坐久的政委陳時中說三道四的復出江湖，刻意把防治豬瘟扯成台中市疫情初爆的疏失，刻意營造成打盧市長大戰，真讓人慨嘆難道不能還台灣乾淨的防疫空間？