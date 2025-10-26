非洲豬瘟防疫升級 黃敏惠點出地方3大難題請中央支援

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）今天出席全國防疫視訊會議，向中央提出三項建言，包括比照災損補助協助受衝擊業者、支援地方防疫物資與消毒車具、補助廚餘清運人力與設備。圖／嘉義市政府提供
國內日前傳出非洲豬瘟疫情警訊，嘉義市政府於第一時間啟動防疫應變機制，全力防堵疫情。嘉義市長黃敏惠今天出席行政院長卓榮泰主持的全國防疫會議，向中央提出三項建言，包括比照災損補助協助受衝擊業者、支援地方防疫物資與消毒車具、補助廚餘清運人力與設備。黃敏惠表示，防疫需中央與地方通力合作，才能同時守住疫情防線與民生穩定。

黃敏惠表示，嘉義市在接獲疫情警訊後，立即啟動最高層級防疫應變機制，針對轄內豬場及市場實施全面清潔與消毒，並與中央防檢署保持密切聯繫，確保疫情掌握即時、應變即刻。目前嘉義市所有養豬場均採飼料餵養，無廚餘餵豬情形，市府也已成立通報群組，要求業者落實環境消毒與人員車輛管控。考量非洲豬瘟有15天潛伏期，將配合中央規劃每5天檢討1次，以最短時間、最快速釐清疫情，嚴防擴散。

針對中央宣布延長全國禁宰、禁運10天的政策，黃敏惠指出，批發市場、屠宰場、承銷人與養豬戶等第一線業者首當其衝，建請中央比照災害農損補助機制，提供適當補貼，以穩定產業運作並減輕地方壓力；同時也希望中央支援地方消毒車及噴灑設備，協助提升防疫量能，降低地方政府人力與經費負擔。

她進一步指出，隨中央宣布全面禁止以廚餘養豬，地方勢必面臨廚餘暴增的問題，建請中央補助地方增聘人力與廚餘清運、消毒設備經費，避免衍生環保與衛生問題。

黃敏惠強調，嘉義市長期推動「珍食、惜食」與「食農教育」，鼓勵民眾「吃多少、煮多少」，從源頭減量廚餘。呼籲中央同步推動減量教育與宣導政策，讓全民共同為防疫與永續努力。

嘉義市政府表示，市府持續加強市場與肉品攤商聯合稽查，防堵非法屠宰與未檢疫肉品流入市場。今年已完成32場次查緝，均未發現違規。市府提醒市民選購豬肉時應認明「防檢署屠宰衛生檢查合格標誌」或CAS、產銷履歷產品，以確保來源合法、食用安心。

嘉義市長黃敏惠表示，防疫需中央與地方通力合作，才能同時守住疫情防線與民生穩定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠今天出席全國防疫視訊會議，向中央提出三項建言，強調防疫需中央與地方通力合作，才能同時守住疫情防線與民生穩定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠向中央提出三項建言，包括比照災損補助協助受衝擊業者、支援地方防疫物資與消毒車具、補助廚餘清運人力與設備。圖／嘉義市政府提供
