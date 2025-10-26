全國5441場養豬場訪視無異常 陳駿季：明啟動第二輪查訪

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會，宣布延長禁宰運、禁廚餘10天，即國內豬隻將管制到11月6日。農業部長陳駿季表示，全國5441場養豬場訪視均已完成，目前無異常，明起開始第二輪查訪，期望透過精準調查來找出來源。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，陳駿季表示，中央與地方已共同完成全國養豬場訪視，5441場均無異常，也沒有異常死亡，PCR檢測也都是陰性。而化製車、運輸車的40個關聯場，目前檢測結果都是陰性。

陳駿季表示，現行以每5天為一個觀察期來檢討，今早也開了專家會議，專家建議，案例來源場本身疫調還需要釐清，因此不能輕易解禁，否則其他關聯場與傳播鍊可能成為不定時炸彈，認為應該維持15天的禁運禁宰和廚餘養豬，因此再延長10天的禁運禁宰和廚餘餵豬。

陳駿季表示，明起啟動第二輪精準調查來找出來源，預計5天內完成精進查訪，也因為「豬不動人在動」，第二輪查訪也會針對較高風險的養豬場的移動管制、化製車消毒等加強管理訂定相關策略。

環境部長彭啓明補充，短期的廚餘去化是沒有問題的，有些縣市透過堆肥、焚化爐、掩埋、生質能等方式來處理，但長時間下來絕對會影響處理量能，未來如何去化會積極跨部會討論，也會推動廚餘循環再利用，也鼓勵各縣市以創新方式來處理廚餘問題。