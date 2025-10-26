立院29日防堵非洲豬瘟專報 綠委籲禁中電商寄肉製品

為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天宣布延長禁運禁宰10天。立法院內政委員會29日將就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告；另外，民進黨立委建議，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品來台。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天舉行記者會，台中梧棲案場非洲豬瘟病毒分離完成，確認為台灣首例。卓榮泰今天宣布，為防堵非洲豬瘟，針對下一個5天作戰計畫提出包括延長禁運禁宰10天、落實疫調、廚餘清運要安全及去化有序、精準查訪與遏止擴散、嚴守邊境等。

立法院內政委員會29日將邀請內政部長劉世芳、海洋委員會主任委員管碧玲，以及警政署、移民署、海巡署、農業部、財政部關務署等單位，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳思瑤今天在臉書發文表示，是時候禁止中國電商寄送肉製品，淘寶販售各類肉品高達18萬件，香腸、肉乾、罐頭等製品以「小包衝關」躲避防疫防線。淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。

吳思瑤說，農委會要求境內電商蝦皮、PChome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，「海關緝私條例」及「動物傳染病防治條例」都應修正。這是食安破口、產業安全破口，更是國安破口，呼籲行政部門補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

另外，嘉里大榮物流遭高雄市衛生局認定載運染疫豬肉卻規避調查，昨天發聲明表示是誤會，將配合調查。但高雄市衛生局今天再強調，業者延遲提供運送清單，將加重裁處新台幣300萬元罰鍰，並移送地檢署偵辦。

民進黨立委邱議瑩透過媒體群組表示，非洲豬瘟防線關係全台產業命脈，除了重罰，更要追查業者涉隱匿的背後原因，徹底釐清源頭，絕對不容有防疫破口。