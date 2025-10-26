快訊

美中吉隆坡經貿協商 中方代表李成鋼發聲：形成初步共識

北北基等5縣市發大雨特報！恐一路下到明上午 慎防坍方、落石

還會有事？疑于朦朧亡靈通訊片喊2字 網憂「下一個是易烊千璽」

立院29日防堵非洲豬瘟專報 綠委籲禁中電商寄肉製品

中央社／ 台北26日電

為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天宣布延長禁運禁宰10天。立法院內政委員會29日將就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告；另外，民進黨立委建議，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品來台。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天舉行記者會，台中梧棲案場非洲豬瘟病毒分離完成，確認為台灣首例。卓榮泰今天宣布，為防堵非洲豬瘟，針對下一個5天作戰計畫提出包括延長禁運禁宰10天、落實疫調、廚餘清運要安全及去化有序、精準查訪與遏止擴散、嚴守邊境等。

立法院內政委員會29日將邀請內政部長劉世芳、海洋委員會主任委員管碧玲，以及警政署、移民署、海巡署、農業部、財政部關務署等單位，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳思瑤今天在臉書發文表示，是時候禁止中國電商寄送肉製品，淘寶販售各類肉品高達18萬件，香腸、肉乾、罐頭等製品以「小包衝關」躲避防疫防線。淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。

吳思瑤說，農委會要求境內電商蝦皮、PChome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，「海關緝私條例」及「動物傳染病防治條例」都應修正。這是食安破口、產業安全破口，更是國安破口，呼籲行政部門補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

另外，嘉里大榮物流遭高雄市衛生局認定載運染疫豬肉卻規避調查，昨天發聲明表示是誤會，將配合調查。但高雄市衛生局今天再強調，業者延遲提供運送清單，將加重裁處新台幣300萬元罰鍰，並移送地檢署偵辦。

民進黨立委邱議瑩透過媒體群組表示，非洲豬瘟防線關係全台產業命脈，除了重罰，更要追查業者涉隱匿的背後原因，徹底釐清源頭，絕對不容有防疫破口。

禁宰禁運影響豬農 陳駿季：明天提完整補助方案

延長禁運禁宰10天 屏東養豬協會全力配合

延長禁運禁宰10天 雲林養豬協會認同

憂淘寶等境外電商寄肉製品成生化武器 吳思瑤促禁止並強化查驗

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區...

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫...

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方...

台中加嚴防疫！死1頭豬就PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

非洲豬瘟防疫升級 黃敏惠點出地方3大難題請中央支援

國內日前傳出非洲豬瘟疫情警訊，嘉義市政府於第一時間啟動防疫應變機制，全力防堵疫情。嘉義市長黃敏惠今天出席行政院長卓榮泰主...

