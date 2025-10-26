防疫禁令再延長10天 嘉義縣全面啟動最高規格防線守護畜產安全

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（右二）於「非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議」中，向中央匯報嘉義縣的防疫進展，強調地方政府全力以赴，嚴防疫情擴散。圖／嘉義縣政府提供
非洲豬瘟疫情延燒至今已進入第5天，中央今天宣布禁宰、禁運措施再延長10天。嘉義縣長翁章梁於行政院長卓榮泰主持的「非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議」中，向中央匯報嘉義縣的防疫進展，強調地方政府全力以赴，嚴防疫情擴散。

翁章梁指出，嘉義縣共有234家養豬場，豬隻總數達23.8萬頭，縣府已全面完成疫情調查，結果均屬正常。目前縣府也持續監控化製場每日處理數量，一旦發現異常死亡豬隻，將立即採樣送驗，以防病毒擴散。

針對廚餘養豬風險，嘉義縣內共有4座廚餘高風險豬場，縣府已主動採檢，目前3座檢驗結果為陰性，最後1座檢體仍在檢測中。為防堵疫情可能途徑，縣府每日派員進行場區全面消毒，並嚴格執行中央禁用廚餘政策。

翁章梁表示，縣府與業者保持密切聯繫，設立24小時通報專線，要求業者即時回報異常狀況，杜絕隱匿疫情。縣府也持續派員進行場外防疫消毒，以最高規格防守。

翁章梁指出，若以3個月為防疫期，地方防疫物資、消毒能量及人力需求龐大，盼中央能給予支援。同時呼籲中央審慎評估全面禁止廚餘養豬的配套，應提前研擬業者轉型輔導與補助措施，協助穩定養豬產業。

翁章梁強調，嘉義縣政府將秉持「早一步防疫、多一分保障」原則，嚴格執行各項措施，並與中央保持即時聯繫，共同守護民眾主要肉食來源安全。

禁令再延長10天，中央召開非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）強調地方政府全力以赴，嚴防疫情擴散。圖／嘉義縣政府提供
禁令再延長10天，中央召開非洲豬瘟災害應變中心視訊工作會議。圖／嘉義縣政府提供
非洲豬瘟 廚餘

