非洲豬瘟禁運台南仍有運豬車趴趴走 陳駿季怒批：絕不允許

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。本報接獲爆料，台南市後壁區菁寮里在24日就發現有運豬車仍持續性移動，已嚴重違反禁運規定。農業部長陳駿季今嚴厲指出，現階段任何違反移動管制規定的行為都是不被允許的。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。

但有民眾提供行車紀錄器影片向本報爆料，台南市後壁區菁寮里24日仍有運豬車載滿豬隻持續性移動，已違反本次防疫的禁運規定。台南市長黃偉哲今下午受訪證實此事，表示警方已將人查獲到案，將從重懲處。

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會，農業部長陳駿季表示，台南市違反禁運的案例，即使是用自家車從A場去載去B場也是絕對不允許的，也沒有任何的理由可以違反移動管制規定，即起會更強力豬農宣導。