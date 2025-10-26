禁宰禁運影響豬農 陳駿季：明天提完整補助方案
台中梧棲有養豬場感染非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，全國禁宰禁運政策對豬農造成影響，包含廚餘轉為飼料、清運補助等，明天會提出完整補助方案。
台中梧棲養豬場檢出非洲豬瘟，25日確認是台灣首例。非洲豬瘟中央前進應變所今天上午舉行說明記者會，陳駿季表示，全國性禁宰禁運政策，把豬隻留在豬場內，在潛伏期間強力的確認其他案場是乾淨的才能開放，豬農們也一致認同。
他說，政策的確對豬農造成影響，包含廚餘轉為飼料、清運的補助，以及豬農的金融支持，明天會提出完整補助方案。
媒體問，是否向新住民、移工宣導，以及限制養豬場內越南籍移工的移動、出入境，對此，陳駿季表示，說疑似案例從越南來的，「這是不確定的消息」；現在正在疫調，所有來源的可能都還在釐清，相關核酸檢測也無法證明從越南來。
