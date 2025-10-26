淘寶澄清：台灣消費者買不到肉品 3措施阻斷下單無法出貨

網友指出，利用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品；淘寶澄清，並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台灣站依循台灣法規，多年來，針對所有平台肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施。

淘寶指出，經過確認，台灣用戶即使用搜尋引擎找到肉類產品、點擊Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程，在既有的三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站上購買到違法肉類製品。淘寶台灣站已啟動Google搜尋結果優化與屏蔽作業，一如既往全力保障台灣消費者權益。