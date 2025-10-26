快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

警攔豬仔車還要原車載回養豬場引熱議 新北警回應了

聯合報／ 記者黃子騰王慧瑛／新北即時報導
新北市警局外觀。圖／聯合報資料庫
新北市警局外觀。圖／聯合報資料庫

台中市日前出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰指示全面動員防堵豬瘟疫情。臉書靠北Police卻PO出新北市警局要求警員巡邏發現載豬車輛時，要求載回原場。新北警回應表示係基於中央與市府防疫政策統一指揮，強化跨局處聯防，以避免疫情擴散風險。

臉書社團靠北Police昨天有網友PO出LINE群組截圖，內文中要求警員發現活體豬仔請司機原車載回養豬場，肉品載回屠宰場，並填寫紀錄表送行政組轉動保處開罰並副知警察局。

台中市警局指出，靠北Police這篇內容和工作要求應該是新北市警局群組，新北警局要求員警巡邏發現載豬車輛時，要求載回原場，填寫紀錄表並送動保處開罰；台中市警局則要求各單位協助，巡邏時如果發現載豬車輛，可依動物傳染病防制條例攔下，立即通報農業局處理。

新北市警局對此回應表示，本案依新北市政府於114年10月23日「非洲豬瘟加強防疫作為專案會議」指示辦理，配合全國實施豬隻禁運、禁宰5天（至10月27日12時止），新北市同步於肉品市場啟動禁宰作業。新北市警局依法責無旁貸，全面啟動支援勤務。

新北警指出，執勤警力於連假期間執行巡邏或交管勤務時，如遇疑似載運豬隻車輛，依法攔查並立即通報農業局動保處到場會同處置；如動保處無法即時抵達，則先行完成拍照紀錄與稽查表填報程序，如為活體豬隻依指示要求原車載回養豬場。如為屠體肉品要求原車載回屠宰場，後續由動保處依法裁處，以避免疫情擴散風險。

新北警表示警方之配合作為係基於中央與市府防疫政策統一指揮，強化跨局處聯防。呼籲全民齊心防疫，攜手完成非洲豬瘟防堵任務，守護台灣畜產與國人健康。

新北市動保處表示，依據中央10月22日公告，10月22日起禁止輸送豬隻及停止搬運，豬隻屠體含內臟措施。 違者依據動物傳染病防治條例第43條第8款處5至100萬元。警察同仁如發現載有豬隻運豬車，第一時間可通報動保處前往處理。新北市目前並沒有發現任何違規事項。

台中出現非洲豬瘟疫情，新北市警局要求警員協助攔查並防堵豬瘟勤務。圖／取自臉書靠北Police
台中出現非洲豬瘟疫情，新北市警局要求警員協助攔查並防堵豬瘟勤務。圖／取自臉書靠北Police

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

延長禁運禁宰10天 屏東養豬協會全力配合

黑豬非吃廚餘不可？彰化里長改飼料養豬成本增：照樣賣好價

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

相關新聞

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區...

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫...

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方...

台中加嚴防疫！死1頭豬就PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

淘寶澄清：台灣消費者買不到肉品 3措施阻斷下單無法出貨

網友指出，利用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品；淘寶澄清，並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。