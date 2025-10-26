警攔豬仔車還要原車載回養豬場引熱議 新北警回應了

台中市日前出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰指示全面動員防堵豬瘟疫情。臉書靠北Police卻PO出新北市警局要求警員巡邏發現載豬車輛時，要求載回原場。新北警回應表示係基於中央與市府防疫政策統一指揮，強化跨局處聯防，以避免疫情擴散風險。

臉書社團靠北Police昨天有網友PO出LINE群組截圖，內文中要求警員發現活體豬仔請司機原車載回養豬場，肉品載回屠宰場，並填寫紀錄表送行政組轉動保處開罰並副知警察局。

台中市警局指出，靠北Police這篇內容和工作要求應該是新北市警局群組，新北警局要求員警巡邏發現載豬車輛時，要求載回原場，填寫紀錄表並送動保處開罰；台中市警局則要求各單位協助，巡邏時如果發現載豬車輛，可依動物傳染病防制條例攔下，立即通報農業局處理。

新北市警局對此回應表示，本案依新北市政府於114年10月23日「非洲豬瘟加強防疫作為專案會議」指示辦理，配合全國實施豬隻禁運、禁宰5天（至10月27日12時止），新北市同步於肉品市場啟動禁宰作業。新北市警局依法責無旁貸，全面啟動支援勤務。

新北警指出，執勤警力於連假期間執行巡邏或交管勤務時，如遇疑似載運豬隻車輛，依法攔查並立即通報農業局動保處到場會同處置；如動保處無法即時抵達，則先行完成拍照紀錄與稽查表填報程序，如為活體豬隻依指示要求原車載回養豬場。如為屠體肉品要求原車載回屠宰場，後續由動保處依法裁處，以避免疫情擴散風險。

新北警表示警方之配合作為係基於中央與市府防疫政策統一指揮，強化跨局處聯防。呼籲全民齊心防疫，攜手完成非洲豬瘟防堵任務，守護台灣畜產與國人健康。

新北市動保處表示，依據中央10月22日公告，10月22日起禁止輸送豬隻及停止搬運，豬隻屠體含內臟措施。 違者依據動物傳染病防治條例第43條第8款處5至100萬元。警察同仁如發現載有豬隻運豬車，第一時間可通報動保處前往處理。新北市目前並沒有發現任何違規事項。