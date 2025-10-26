海外電商平台憂成非洲豬瘟防疫破口？中華郵政：海關把關郵局投遞

針對有郵局人員表示，近三個月有大量電商平台的海運貨櫃從台中港進口，擔心其中有香腸、月餅等含豬肉食品，會成為非洲豬瘟防疫破口。台中郵局今表示，郵寄包裹是否含豬肉食品，由海關把關，郵局僅負責投遞。

針對民眾憂小包肉品衝關物流可能成為防疫隱憂，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，不過，境外電商並未在海關緝私條例及動物傳染病防治條例有明文規定。並疑有電商平台仍買得到中國大陸香腸等產品，且直送台灣。

台中郵局今指出，中華郵政目前僅與「拼多多」合作投遞，並沒有「淘寶」。貨物來到港口後，郵局人員會前往等待海關完成檢驗，由工人把貨送進「鐵製籃車」待送抵郵件處理中心後，以台中港郵局的處理方式是直接上輸送帶，並不需要郵局人員處理，即使用也是由委外工人進行，並無「主管級需搬貨，有幹部搬運3千4百多件」情形。

台中郵局說，貨櫃進口包裹進口處理流程，會先經財政部海關以X光檢查，若發現內容物有疑似動植物包裹，即通知農業部防檢署當地管轄單位前往檢驗，另會不定期派檢疫犬前往查驗，中華郵政是配合貨櫃完成清關後，再轉以國內包裹方式投遞。

另，淘寶官方今也強調，淘寶台灣站並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台灣站依循台灣法規，針對所有肉類製品實施三重消費者防護，包含「台灣IP用戶相關商品搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」、「台灣地址禁止運輸」等嚴格控管措施，全力杜絕消費者在淘寶台灣站購買到違法肉類製品的問題。