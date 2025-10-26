快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟場特約獸醫一查有2人 執行合規？台中農業局：啟動調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲養豬場斃死豬確認檢出非洲豬瘟病毒，該養豬場登記300頭豬隻已全面撲殺。 記者黃仲裕／攝影
台中梧棲養豬場斃死豬確認檢出非洲豬瘟病毒，該養豬場登記300頭豬隻已全面撲殺。 記者黃仲裕／攝影

台中市出現非洲豬瘟疫情，農業局剛開始說明特約獸醫師懷疑豬隻感染肺炎已建議用藥治療，這名特約獸醫師後來上網否認，農業局澄清後，台中市農業局長張敬昌今天被問此事表示，執行過程是否違反相關規定已啟動調查，必要時會移送檢調調查。

台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，由於檢調單位已介入調查本案，市府會全力配合調查，以釐清案情。

台中梧棲傳出非洲豬瘟前，曾有獸醫師到場了解，台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後，遭紀醫師打臉，他自己是當事人，為何不知道自己有建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清說是另名獸醫師建議。

台中市農業局長張敬昌今天在台中災害前進應變所答問說明此事，他說梧棲場有兩位獸醫師是飼主聘僱，其中1位是特約獸醫師，依畜牧法飼主必須有特約獸醫師。

養豬場的特約獸醫是紀姓獸醫師，案主請王姓獸醫師為豬隻看診開藥，被問是否涉及疏失，農業局長張敬昌今天表示，這二位獸醫師都是由飼主聘任，紀姓獸醫師是飼主依規定一定要聘任一位特約獸醫師，王姓獸醫師及紀姓獸醫師，執行過程是否違反相關規定，市府已啟動調查，必要時會移送檢調調查。

台中傳出非洲豬瘟，剛開始台中市農業局說明，養豬場特約獸醫初步懷疑是肺炎建議投藥，特約獸醫師在臉書打臉農業局說法。圖／取自中市議員王立任臉書
台中傳出非洲豬瘟，剛開始台中市農業局說明，養豬場特約獸醫初步懷疑是肺炎建議投藥，特約獸醫師在臉書打臉農業局說法。圖／取自中市議員王立任臉書

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

台中梧棲豬場疑爆非洲豬瘟 特約獸醫師澄清：當天不在場否則會通報

相關新聞

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區...

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫...

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方...

台中加嚴防疫！死1頭豬就PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

淘寶澄清：台灣消費者買不到肉品 3措施阻斷下單無法出貨

網友指出，利用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品；淘寶澄清，並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。