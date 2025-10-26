聽新聞
非洲豬瘟場特約獸醫一查有2人 執行合規？台中農業局：啟動調查
台中市出現非洲豬瘟疫情，農業局剛開始說明特約獸醫師懷疑豬隻感染肺炎已建議用藥治療，這名特約獸醫師後來上網否認，農業局澄清後，台中市農業局長張敬昌今天被問此事表示，執行過程是否違反相關規定已啟動調查，必要時會移送檢調調查。
台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，由於檢調單位已介入調查本案，市府會全力配合調查，以釐清案情。
台中梧棲傳出非洲豬瘟前，曾有獸醫師到場了解，台中市農業局剛開始稱紀姓獸醫師曾到梧棲場診斷，事後，遭紀醫師打臉，他自己是當事人，為何不知道自己有建議投藥，官方發布的消息令人失望。農業局後來澄清說是另名獸醫師建議。
台中市農業局長張敬昌今天在台中災害前進應變所答問說明此事，他說梧棲場有兩位獸醫師是飼主聘僱，其中1位是特約獸醫師，依畜牧法飼主必須有特約獸醫師。
養豬場的特約獸醫是紀姓獸醫師，案主請王姓獸醫師為豬隻看診開藥，被問是否涉及疏失，農業局長張敬昌今天表示，這二位獸醫師都是由飼主聘任，紀姓獸醫師是飼主依規定一定要聘任一位特約獸醫師，王姓獸醫師及紀姓獸醫師，執行過程是否違反相關規定，市府已啟動調查，必要時會移送檢調調查。
