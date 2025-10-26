快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

黑豬非吃廚餘不可？彰化里長改飼料養豬成本增：照樣賣好價

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美面前里長劉建村家中以飼料飼養黑豬，成本雖然增加，但能降低染病風險。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化和美面前里長劉建村家中以飼料飼養黑豬，成本雖然增加，但能降低染病風險。圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化是台灣重要的養豬大縣，養豬場多集中在南彰化，北彰化因人口密集，養豬場相對較少。和美鎮面前里長劉建村家中長期飼養黑豬，早期以廚餘與飼料各半養豬，但幾年前非洲豬瘟高度警戒時，他將飼養方式改為百分之百飼料。劉建村表示，雖然飼料成本增加，但為了降低感染風險，仍決定全面改以飼料養豬。

非洲豬瘟自2018年在中國大陸及部分亞洲國家爆發，當時台灣高度警戒。為降低疫情透過廚餘傳播的風險，中央補助並輔導廚餘養豬戶改為飼料養豬。彰化縣經過數年努力，廚餘養豬戶已從百戶以上降至目前僅33場。這些業者須通過廚餘再利用檢核，並配備烹煮設備，確保廚餘加熱後才能使用。

彰化縣議員賴清美指出，和美養豬戶雖少，但劉里長家不僅養豬，也經營自家豬肉店，豬肉品質優良，也反映在價格上。劉建村的養豬場約有百隻黑豬，他說，過去使用廚餘養豬成本低，但改用飼料後，每隻黑豬每月成本至少700元，而且黑豬必須慢慢養至少12個月，肉質才能達到標準。評估過廚餘存在非洲豬瘟風險後，他決定全面改為飼料養殖，豬隻對飼料適應良好。

劉建村表示，對於產業爆出非洲豬瘟疫情，他格外謹慎。過去場內每兩、三天消毒一次，現在每天消毒兩次。雖然他們採自產自銷，但豬隻仍需進出屠宰場，防疫仍不可掉以輕心。

黑豬市場主要集中在北部，尤其是新竹、苗栗客家餐飲業，喜歡使用皮質韌、油花滲入肌肉的黑豬肉。不過，近年也有養豬戶因黑豬生長期長、周轉率低，轉養白豬。飼料業者指出，黑豬飼養時間約12至14個月，過去廚餘養豬成本幾乎為零，改以飼料成本上升、成長速度較慢，因此部分養豬戶對轉換飼料的意願不高。

彰化和美面前里長劉建村家中以飼料飼養黑豬，希望降低染病風險。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化和美面前里長劉建村家中以飼料飼養黑豬，希望降低染病風險。圖／彰化縣議員賴清美提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

外埔生質能源廠二期未列為重點推動？ 何欣純接棒林佳龍批盧秀燕

豬隻禁宰運延長10天 桃園豬農憂開市價格崩盤求飼料補貼

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

相關新聞

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區...

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫...

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方...

台中加嚴防疫！死1頭豬就PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

淘寶澄清：台灣消費者買不到肉品 3措施阻斷下單無法出貨

網友指出，利用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品；淘寶澄清，並無委託郵局與單一郵務局配送淘寶官方物流包裹。淘寶台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。