黑豬非吃廚餘不可？彰化里長改飼料養豬成本增：照樣賣好價

彰化是台灣重要的養豬大縣，養豬場多集中在南彰化，北彰化因人口密集，養豬場相對較少。和美鎮面前里長劉建村家中長期飼養黑豬，早期以廚餘與飼料各半養豬，但幾年前非洲豬瘟高度警戒時，他將飼養方式改為百分之百飼料。劉建村表示，雖然飼料成本增加，但為了降低感染風險，仍決定全面改以飼料養豬。

非洲豬瘟自2018年在中國大陸及部分亞洲國家爆發，當時台灣高度警戒。為降低疫情透過廚餘傳播的風險，中央補助並輔導廚餘養豬戶改為飼料養豬。彰化縣經過數年努力，廚餘養豬戶已從百戶以上降至目前僅33場。這些業者須通過廚餘再利用檢核，並配備烹煮設備，確保廚餘加熱後才能使用。

彰化縣議員賴清美指出，和美養豬戶雖少，但劉里長家不僅養豬，也經營自家豬肉店，豬肉品質優良，也反映在價格上。劉建村的養豬場約有百隻黑豬，他說，過去使用廚餘養豬成本低，但改用飼料後，每隻黑豬每月成本至少700元，而且黑豬必須慢慢養至少12個月，肉質才能達到標準。評估過廚餘存在非洲豬瘟風險後，他決定全面改為飼料養殖，豬隻對飼料適應良好。

劉建村表示，對於產業爆出非洲豬瘟疫情，他格外謹慎。過去場內每兩、三天消毒一次，現在每天消毒兩次。雖然他們採自產自銷，但豬隻仍需進出屠宰場，防疫仍不可掉以輕心。