影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區菁寮里24日發現有運豬車仍持續性移動，嚴重違反禁運規定；市長黃偉哲今天下午受訪證實此事，表示警方已將人查獲到案，將從重懲處。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。民眾檢舉，後壁區菁寮里仍有運豬車載滿豬隻移動，已違反防疫的禁運規定。

黃偉哲今天下午陪同賴清德總統關心丹娜絲風災後房舍修繕情形，在新營區五興里受訪指出，今天早上已查獲這位後壁的豬農，他是用自己的車子載送豬隻移動，違反了中央的指示、規定，這是無法接受、無法原諒的。

黃偉哲說，目前載運行為人正在白河警分局的後壁製作筆錄，基本上他的說法是從自己的豬場，從A移到B，用的是自己的車子；但不管理由再充分都已經違反了中央禁令，所以市府會加以懲處，並且確實追查豬隻的流向。

黃偉哲表示，台南市是全台第四大的養豬縣市，對於這種豬隻的管控一定要非常嚴格，不能夠產生任何的破口；坦白講，現在的情形已經是從匆匆忙忙，如果再守不住的話就會變成連滾帶爬，所以說一定要非常的嚴肅的處理這個事情。

黃偉哲說明，一定要把這種違法的人，不管是什麼理由，不管是不是自己的豬場，是不是自己的運載車輛，是不是要運去屠宰、私宰，還是要運到這邊另一個地方飼養，這都不允許，會從重處理這個事情。