延長禁運禁宰10天 屏東養豬協會全力配合

行政院長卓榮泰今天宣布，為防堵非洲豬瘟，提出延長禁運禁宰10天等5項新工作。屏東縣養豬協會表示願全力配合；屏東縣豬農則盼禁令解除時，中央協助穩定價格。

為防堵非洲豬瘟，卓榮泰今天針對下一個5天作戰計畫提出包括延長禁運禁宰10天、落實疫調、廚餘清運要安全及去化有序、精準查訪與遏止擴散、嚴守邊境等5項新工作。

屏東縣政府農業處表示，屏東養豬場有1285場、共飼養100多萬頭，為全台養豬場數最多、頭數第二多的縣，將配合中央進行防疫相關工作。

屏東縣養豬協會理事長潘連周今天告訴中央社記者，為永續經營，也必須配合國際疫調時間，願意全力配合。

屏東縣郭姓豬農則表示，自己飼養200多頭豬，主要銷國內市場，超過40年的飼養經驗，每月都要花上新台幣20萬至30萬元飼料錢，認為屏東應該全面禁止廚餘養豬，「這樣養豬業才有前途。」

郭姓豬農說，為防堵非洲豬瘟，願意配合所有政策執行，長達10多天豬肉市場沒有開盤，屆時禁令若解除，一開賣價格預計跌破每公斤80元以下，要是真的如此，「會賠錢賠到跑路」，希望政府協調冷鏈業者，協助控制數量穩定價格。

台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部為防止疫情擴散，宣布從22日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘養豬。之後經完成病毒分離檢測，確認為台灣首例非洲豬瘟，農業部依程序向世界動物衛生組織（WOAH）通報，並暫停台灣豬肉產品輸出。