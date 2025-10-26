快訊

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中出現非洲豬瘟疫情。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫情；臉書靠北Police昨天有人PO文說，警分局已要求各單位協助防堵豬瘟，但PO文認為攔查載豬車輛需有農業局人員在場，否則員警要以何法源攔車？

台中市警局說，靠北Police這篇內容和工作要求應該是新北市警局群組，新北警局要求員警巡邏發現載豬車輛時，要求載回原場，填寫紀錄表並送動保處開罰；台中市警局則要求各單位協助，巡邏時如果發現載豬車輛，可依動物傳染病防制條例攔下，立即通報農業局處理。

台中市警局表示，警政署工作通報，要求各縣市警局協助防堵非洲豬瘟，巡邏發現載豬車輛立即通報農業局，未提到要求司機原車載回。新北市警局的作法，台中市警局不便評論。

臉書PO文中，有警分局在工作群組貼文通知，指台中市發生首例非洲豬瘟疫情，農業部公告本月22日中午12時起到27日中午12時，全國豬隻禁止移出飼養場所，停止搬運屠體含內臟，「各單位同仁發現活體豬仔請司機原車載回養豬場，肉品載回屠宰場」。

此工作要求被PO在臉書靠北Police，有員警說這種攔車勤務一定要有農業局人員在場，否則員警依何法源攔車；也有員警說，這種非警察工作的專案，是增加警察工作負擔，如果給予功獎，可能有員警因此快速升上巡佐可能會出現「豬瘟專案巡佐」。

台中出現非洲豬瘟疫情，台中市已有警分局轉通知市警局工作要求，協助攔查並防堵豬瘟勤務。圖／取自臉書靠北Police
非洲豬瘟 廚餘

