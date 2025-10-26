外埔生質能源廠二期未列為重點推動？ 何欣純接棒林佳龍批盧秀燕

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純今接棒林佳龍批評說，外埔生質能源廠二期並未列為重點或優先推動。圖／何欣純提供
立法委員何欣純今接棒林佳龍批評說，外埔生質能源廠二期並未列為重點或優先推動。圖／何欣純提供

台中爆發國內首例非洲豬瘟，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源廠，淪為非洲豬瘟防疫破口。立法委員何欣純今接棒批評說，外埔生質能源廠二期並未列為重點或優先推動，導致整體進度延宕長達六年，現在台中市政府才倉促宣布啟動第二期籌備，顯然過於遲緩。

有意參選下屆市長的何欣純還說，凡是對市民有利、即使不顯眼的建設，都應該延續推動，台中不論誰當市長，好的政策，對市民生活有助益、甚至包括看不見的重要工程，都要延續，「台中市民都在期待有能力、有專業、可以全心全力投入市政工作的市長」，那些看不見但卻與全民生活息息相關的基礎建設，才是真正打造安全、安心城市的關鍵。

何欣純說，其實在林佳龍前市長當時的規畫裡，就已經設想進行第一期與第二期的整體開發，且預計第二期在113年營運，前後加總年規模量可達5.4萬公噸，送至廚餘場佔比產出一半約100公噸，處理能量空間可說是從從容容，游刃有餘。

她說，當像非洲豬瘟突發的危機出現時，市府沒有足夠的處理能量，只能倉促地四處尋找掩埋場來掩埋廚餘。這樣的做法，對台中市的環境衛生造成衝擊外，也讓市民感到焦慮與不安，市府應該早就要以多元方式處理廚餘，不僅是生質能發電，也可學習台南設置發酵廠，或是運用中興大學等學術單位的專業技術協助。

不過，盧秀燕今在非洲豬瘟前進應變所記者會曾表示，外界說外埔生質能源廠沒有運作是錯誤資訊，今年已經運作6年，每日處理110公噸廚餘，發電1萬度，6年下來已經處理14.9萬噸廚餘，目前運作不錯，正在籌備第二期新廠興建事宜，也拜託中央支持。

台中市環保局亦指出，外埔綠能生態園區2019年7月9日啟用以來，每天約有110公噸廚餘進入，以厭氧發酵產生沼氣的方式發電，每天發電量約1萬度，帶來將近5萬元發電收益；截至今年9月底，累積廚餘處理量14.9萬公噸，全年發電量從2020年的72.9萬度，提升到去年334.4萬度。

環保局指出，外埔綠能生態園區已充分展現廚餘轉化生質能源成果，第二期厭氧設備整建計畫書也由ROT廠商在今年9月5日提送，後續市府會持續擴充綠能產能；至於前市府規畫的稻稈氣化發電廠，技術問題難以克服，無法順利運作，市府依契約提出協調，經協調委員會協調雙方合意終止此部分契約。

非洲豬瘟 廚餘

