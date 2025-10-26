快訊

豬隻禁宰運延長10天 桃園豬農憂開市價格崩盤求飼料補貼

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府清查全市261家養豬場，目前未發現豬隻異常死亡。記者陳俊智/攝影
桃園市政府今天開非洲豬瘟防疫會議，地方豬農、肉品市場和冷凍肉品業者反映無法出貨影響生計，廚餘去化調度不順，也擔心未來廚餘養豬的安全性，也怕市場重新開放後價格崩盤；市府表示，初步已做應急措施，相關補助問題會進一步與中央討論。

桃園市政府表示，全市261家養豬場經連日查驗無豬隻異常死亡，而中央調查豬瘟病毒來源，目前發現基因定序與越南病毒接近，但無法確定病毒是如何流入。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，國內6年前也曾經面臨非洲豬瘟威脅，他當時已拋蒸煮中心構想，集中處理養豬用的廚餘，確保食材衛生安全，但疫情過去後，這個事情也停擺了，導致6年後的今天遇到同樣問題，對養豬戶的衝擊仍相當大。桃園有生質能中心收置廚餘，希望能在旁邊覓地蓋蒸煮中心。

桃園市養豬協會總幹事彭金松反映，養豬戶現在不能賣豬，豬也不能吃廚餘，希望政府提供短期飼料補貼。另外，政府5年前有一波漁牧輔導轉型計畫，希望政府現在也能提出類似計畫，輔導想離開的豬農轉型，也要兼顧想留下來的人能生存。

會議中，豬農也關心豬瘟病毒來源，也怕解禁之後，豬價市場崩盤，盼中央有保障收購價格，不能讓豬價崩盤；桃園市肉品市場指出，豬農都擔心非洲豬瘟，也怕未來不能賣廚餘飼養的豬肉，解禁之後，屠宰場可能有大批豬隻湧入，導致價格崩盤。另外，肉品市場是靠拍賣才有收入，市場人員的生計也盼政府關注。

雅勝冷凍食品董事長許嘉麟表示，15天不能宰殺豬隻對市場影響很大，很多廠商都有需求，但大家也怕開市之後供過於求，不希望豬價暴跌，先前跟中央政府開會有反映過問題，希望開市之後能宰殺凍存，以維持豬價。

張善政表示，市府相關單位上周三到今天，幾乎日以繼夜處理豬瘟問題，目前廚餘去化沒問題，市府也會留意廢水問題，大家先不用太擔心。然而，豬瘟絕對不是地方問題，是全國的問題，桃園會跟中央配合。

環保局表示，一般民生廚餘由清潔隊收，直接進生質能中心，一天大概60到70頓，養豬戶的廚餘大概有70到80頓，此部分交給民間公司處理。如果爆量的話，市府還有保障掩埋場做備案。至於廚餘送運需要空桶，環保局也緊急採購100個2百公升的空桶應急。

桃園市長張善政強調非洲豬瘟是全國問題，桃園會跟中央配合。記者陳俊智／攝影
