憂淘寶等境外電商寄肉製品成生化武器 吳思瑤促禁止並強化查驗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；她說，淘寶販售的各類肉品高達1.8萬件，時常以以「小包衝關」躲避防疫防線，造成破口，呼籲行政部門研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

吳思瑤指出，在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出最新廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，淘寶當前有130,873件相關商品在售」，點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達180,000件，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線。

吳思瑤表示，淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。「這不純屬臆測，而是危機四伏的現在進行式！」

她指出，中華郵政自8月起，承接大量拼多多、淘寶至台中、高雄港接續貨件的配送業務，台中郵局進口約50個貨櫃6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃9萬多件；郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。

吳思瑤質疑，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，「海關緝私條例」及「動物傳染病防治條例」都應調整修正，「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口」，呼籲行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

影／非洲豬瘟禁運...台南仍有運豬車趴趴走 黃偉哲：已查獲將重懲

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天，本報接獲爆料，台南市後壁區...

非洲豬瘟禁運...通令警攔車 新北原車趕回！台中警作法不同

台中出現非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今天上午在台中的非洲豬瘟前進應變所會議中指示，海巡、海關和警察全面動員協助防堵豬瘟疫...

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方...

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

外埔生質能源廠二期未列為重點推動？ 何欣純接棒林佳龍批盧秀燕

台中爆發國內首例非洲豬瘟，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源...

