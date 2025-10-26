聽新聞
憂淘寶等境外電商寄肉製品成生化武器 吳思瑤促禁止並強化查驗
台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；她說，淘寶販售的各類肉品高達1.8萬件，時常以以「小包衝關」躲避防疫防線，造成破口，呼籲行政部門研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。
吳思瑤指出，在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出最新廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，淘寶當前有130,873件相關商品在售」，點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達180,000件，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線。
吳思瑤表示，淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。「這不純屬臆測，而是危機四伏的現在進行式！」
她指出，中華郵政自8月起，承接大量拼多多、淘寶至台中、高雄港接續貨件的配送業務，台中郵局進口約50個貨櫃6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃9萬多件；郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。
吳思瑤質疑，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，「海關緝私條例」及「動物傳染病防治條例」都應調整修正，「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口」，呼籲行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。
