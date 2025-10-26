快訊

禁廚餘養豬再10天恐爆去化危機？卓榮泰掛保證：清運民間會協助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
全台出現首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天。記者余采瀅／攝影
全台出現首例非洲豬瘟確診案例，行政院長卓榮泰今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，但各地焚化、堆肥量能不足，恐引發去化危機。卓榮泰表示，明天上班日有大量廚餘，將會面臨首個挑戰，維持過去既有清運方式，必要時請民間協助，清運量能應該沒問題。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟病例，自10月22日中午12時起，全國豬隻已禁運禁宰，並禁止廚餘養豬5天。卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會，宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，採「五天一周期」滾動檢討， 以阻止疫情擴散。

全台禁止廚餘養豬引發去化危機。卓榮泰表示，廚餘依照過去既有清運方式，如量能不足，會請民間業者協助，量能應該沒問題。他要求廚餘去化場地依法設置與分類處理，掩埋與堆肥作業嚴格區分，避免汙染環境。

卓榮泰說，全台435場廚餘飼養場，豬隻需200頭以上，且廚餘蒸煮時間全程需1小時，溫度高達90度，並須全面檢查蒸煮設備合法性才可廚餘飼養，未來將考量時間與經費克服困難，輔導業者轉型。

針對非洲豬瘟恐對我國豬肉產值造成影響？農業部長陳駿季說，台灣豬肉生產量每年約80.8萬噸，出口是2821公噸，約占生產量0.3%，數量不多，在非洲豬瘟疫情下，無法繼續出口新加坡及菲律賓，但對產值的影響非常小。

另邊境查驗也將全面升級，避免成為破口。卓榮泰表示，海關貨櫃、快遞包裹數量大，要求關務署在旅客高峰時候，海關人員全部上線，旅客行李100% X光檢查，同時加強人力抽檢，「任何可疑絕不放過」，也呼籲業者自律、源頭把關。

