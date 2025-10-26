快訊

非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉知名蒜頭麵豬肉貨源也不足，宣布下周一到周五起公休5天。圖／取自社頭人俱樂部
社頭鄉知名蒜頭麵豬肉貨源也不足，宣布下周一到周五起公休5天。圖／取自社頭人俱樂部

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方便，但也請大家多包涵，要和政府配合，做好防疫措施，一起守護產業。

王惠美今天參加彰化縣三山國王客底文化節受訪表示，非洲豬瘟疫情昨天一度讓人緊張，因為彰化有5場豬場與台中梧棲有交通重疊，而緊急送驗，幸好檢驗結果均為陰性，縣府會繼續守護好產業，也要求進出豬場一定要依SOP做，而中央宣布再延長禁宰運，也請大家都要配合，做好防疫工作。

不過中央宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，市面上缺溫體豬肉，彰化以肉圓、爌肉飯等供應都受影響，社頭鄉知名蒜頭麵豬肉貨源也不足，宣布下周一到周五起公休5天，請大家不要白跑一趟。

中央宣布再延長禁宰運10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方便，但請大家和政府配合，做好防疫措施，一起守護產業。記者林宛諭／攝影
中央宣布再延長禁宰運10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方便，但請大家和政府配合，做好防疫措施，一起守護產業。記者林宛諭／攝影

