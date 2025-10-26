聽新聞
非洲豬瘟延長禁宰運10天 彰化知名社頭蒜頭麵貼公告休店5天
國內爆發非洲豬瘟疫情，中央今宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，彰化縣長王惠美表示，延長禁宰運一定會對很多產業造成影響和不方便，但也請大家多包涵，要和政府配合，做好防疫措施，一起守護產業。
王惠美今天參加彰化縣三山國王客底文化節受訪表示，非洲豬瘟疫情昨天一度讓人緊張，因為彰化有5場豬場與台中梧棲有交通重疊，而緊急送驗，幸好檢驗結果均為陰性，縣府會繼續守護好產業，也要求進出豬場一定要依SOP做，而中央宣布再延長禁宰運，也請大家都要配合，做好防疫工作。
不過中央宣布再延長禁宰運、禁廚餘10天，市面上缺溫體豬肉，彰化以肉圓、爌肉飯等供應都受影響，社頭鄉知名蒜頭麵豬肉貨源也不足，宣布下周一到周五起公休5天，請大家不要白跑一趟。
