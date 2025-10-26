林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源廠，淪為非洲豬瘟防疫破口，台中市長盧秀燕今在非洲豬瘟前進應變所記者會表示是錯誤資訊。記者余采瀅／攝影
外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源廠，淪為非洲豬瘟防疫破口，台中市長盧秀燕今在非洲豬瘟前進應變所記者會表示是錯誤資訊。記者余采瀅／攝影

台中爆發國內首例非洲豬瘟，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源廠，淪為非洲豬瘟防疫破口；台中市長盧秀燕今在非洲豬瘟前進應變所記者會表示，這是錯誤資訊，外埔生質能源廠已運作6年，已處理14.9萬噸廚餘，目前正著手二期新廠計畫。

林佳龍昨在臉書發文指出，他於市長任內推動全國首座以廚餘轉化能源的資源循環能源示範廠（外埔綠能生態園區），被盧市府打成弊案，不僅打壓此案，甚至以「弊案查辦」為名，試圖清算前市府團隊，雖然最終查無不法，但傷害已造成，導致廠商卻步、工程延宕。

林佳龍說，外埔綠能生態園區原預計2022年完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前，如今台中發生非洲豬瘟，調查指向「廚餘餵豬」風險恐為防疫破口，正是主政者錯誤決策的代價。

盧秀燕說，外界說外埔生質能源廠沒有運作是錯誤資訊，今年已經運作6年，每日處理110公噸廚餘，發電1萬度，6年下來已經處理14.9萬噸廚餘，目前運作不錯，正在籌備第二期新廠興建事宜，也拜託中央支持。

