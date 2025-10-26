延長禁運禁宰10天 雲林養豬協會認同
行政院長卓榮泰今天宣布，為防堵非洲豬瘟，提出延長禁運禁宰10天等5項新工作；對此，雲林縣養豬協會表示認同，但盼禁令解除後中央能協調市場，甚至保價收購，避免價格震盪。
為防堵非洲豬瘟，卓榮泰今天針對下一個5天作戰計畫提出包括延長禁運禁宰10天、落實疫調、廚餘清運要安全及去化有序、精準查訪與遏止擴散、嚴守邊境等5項新工作。
雲林縣養豬協會理事長吳英吉接受中央社記者訪問，他舉例，以1頭成豬來講，每天需要食用4到5公斤飼料，但當豬隻體重來到120公斤後，換肉率大幅降低，禁宰禁運的政策長達15天，可預見大豬湧入拍賣市場的情況。
吳英吉認為，為了產業永續發展，大家共體時艱，認同中央的政策，但盼禁運禁宰的禁令解除後，市場恢復拍賣，政府能協調冷鏈業者、肉品加工業者等保持市場順暢，甚至以每公斤新台幣90元保價收購，避免價格震盪，衝擊產業。
雲林縣長張麗善接受媒體聯訪表示，台灣今年5月成為三大豬病（傳統豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟）非疫國，生鮮豬肉外銷剛起步，如今因非洲豬瘟的關係，肉品外銷暫時停止出口，衝擊產業，也讓台灣在國際市場蒙羞。
「全面禁止廚餘進入養豬場」，張麗善再次向中央喊話，養豬本業年產值逾800億元，周邊產業也超過1100億元，廚餘就是非洲豬瘟感染的最大源頭，此次經驗告訴大家不可因小失大，政府必須拿出疫情清零的決心，杜絕後患，讓民眾吃得安心。
