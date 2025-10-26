快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

中央宣布延長禁用廚餘養豬10天 張麗善籲「要全面禁用才有效」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對中央將延長禁運禁用廚餘10天，雲林縣長張麗善呼籲中央要有長期杜絕豬瘟的決心，一定要全面禁用廚餘養豬。記者蔡維斌／攝影
針對中央將延長禁運禁用廚餘10天，雲林縣長張麗善呼籲中央要有長期杜絕豬瘟的決心，一定要全面禁用廚餘養豬。記者蔡維斌／攝影

台中市爆發非洲豬瘟，行政院今早宣布啟動二階作戰計畫，將把原有禁運、禁用廚餘從5天延長為10天。全國養豬最大也是國內最先禁用廚餘養豬的雲林縣長張麗善對延長禁用廚餘的看法，認為不要以頭痛醫頭、腳痛醫腳方式處理，最好能落實全面禁止廚餘養豬，才可能杜絕豬瘟蔓延。

中央非洲豬瘟災害應變中心今天上午對外說明目前防疫進度，行政院長卓榮泰表示，防疫前5天除了案例場，到目前暫時未發現疫情擴散跡象，不過近日海上發現有漂流的死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量疫情有潛伏期，將把全國豬隻禁運、禁宰的措施從5天延長為10天。

由於目前因禁宰令，市面餐廳和市場都出現缺肉現象，雲林是國內養豬大縣，張麗善得知中央將延長10天感到驚訝，對此她表示，台灣好不容易今年五月走出疫情，成為亞洲最早也是唯一的「三大豬病非疫區」國家，就因為政府沒能全面禁止廚餘養豬，導致發生非洲豬瘟，她認為中央應在疫情可控制下，更要展現杜絕瘟疫的決心，她鄭重呼籲中央一定要痛定思痛全面禁止廚餘養豬，才能有效杜絕非洲豬瘟持續蔓延。

張麗善指出，豬瘟對產業影響很大，不只養豬產業本身的產值超過886億元，其周邊連帶產業也超過1100億元，共計高達近2000億的產值，怎可因為全台僅46萬頭的豬要吃廚餘，而影響500多萬頭的養豬產業，中央豈可因小失大，這樣值得嗎？所以請中央細細考量，該怎麼做才是對全民和產業最有利。

張麗善說，雲林每天屠宰約5000頭豬，10天就5萬頭，15天7.5萬，連帶造成後續的冷凍、加工及出口也都會因禁宰通通受影響 ，餵養飼料成本也將會增加，豬留場太久，吃多了長胖變大，畜養環境也可能變得擁擠，是不是會再次帶來反效果，甚或增加傳染機會，何況多出來不用的廚餘，也可化製作成肥料。

她強調廚餘是是豬瘟最大源頭，如不禁用，光延長禁用天數，將來還是有可能再發生，未來持續反覆發生怎麼辦？所以她建議中央一定要展現決心完全禁止廚餘養豬，才能保護養豬產業，完全杜絕非洲豬瘟。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

雲林國際農機展今登場湧10萬人潮 日本最新款無人除草機亮相

雲林縣六房媽祖居無定所…紅壇今上梁為何只五房輪值？主事者解密

「反對如排山倒海」2018非洲豬瘟首禁廚餘 張麗善分享成功經驗

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

相關新聞

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今（26）日上午主持應變會議並...

獨／防疫破口？非洲豬瘟禁運剛上路 台南仍有運豬車趴趴走

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。然而本報接獲爆料，台南市後...

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

台中爆發國內首例非洲豬瘟，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源...

中央宣布延長禁用廚餘養豬10天 張麗善籲「要全面禁用才有效」

台中市爆發非洲豬瘟，行政院今早宣布啟動二階作戰計畫，將把原有禁運、禁用廚餘從5天延長為10天。全國養豬最大也是國內最先禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。