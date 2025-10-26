中央宣布延長禁用廚餘養豬10天 張麗善籲「要全面禁用才有效」

台中市爆發非洲豬瘟，行政院今早宣布啟動二階作戰計畫，將把原有禁運、禁用廚餘從5天延長為10天。全國養豬最大也是國內最先禁用廚餘養豬的雲林縣長張麗善對延長禁用廚餘的看法，認為不要以頭痛醫頭、腳痛醫腳方式處理，最好能落實全面禁止廚餘養豬，才可能杜絕豬瘟蔓延。

中央非洲豬瘟災害應變中心今天上午對外說明目前防疫進度，行政院長卓榮泰表示，防疫前5天除了案例場，到目前暫時未發現疫情擴散跡象，不過近日海上發現有漂流的死豬，也有國外郵件包裹及遊客開放入境，考量疫情有潛伏期，將把全國豬隻禁運、禁宰的措施從5天延長為10天。

由於目前因禁宰令，市面餐廳和市場都出現缺肉現象，雲林是國內養豬大縣，張麗善得知中央將延長10天感到驚訝，對此她表示，台灣好不容易今年五月走出疫情，成為亞洲最早也是唯一的「三大豬病非疫區」國家，就因為政府沒能全面禁止廚餘養豬，導致發生非洲豬瘟，她認為中央應在疫情可控制下，更要展現杜絕瘟疫的決心，她鄭重呼籲中央一定要痛定思痛全面禁止廚餘養豬，才能有效杜絕非洲豬瘟持續蔓延。

張麗善指出，豬瘟對產業影響很大，不只養豬產業本身的產值超過886億元，其周邊連帶產業也超過1100億元，共計高達近2000億的產值，怎可因為全台僅46萬頭的豬要吃廚餘，而影響500多萬頭的養豬產業，中央豈可因小失大，這樣值得嗎？所以請中央細細考量，該怎麼做才是對全民和產業最有利。

張麗善說，雲林每天屠宰約5000頭豬，10天就5萬頭，15天7.5萬，連帶造成後續的冷凍、加工及出口也都會因禁宰通通受影響 ，餵養飼料成本也將會增加，豬留場太久，吃多了長胖變大，畜養環境也可能變得擁擠，是不是會再次帶來反效果，甚或增加傳染機會，何況多出來不用的廚餘，也可化製作成肥料。

她強調廚餘是是豬瘟最大源頭，如不禁用，光延長禁用天數，將來還是有可能再發生，未來持續反覆發生怎麼辦？所以她建議中央一定要展現決心完全禁止廚餘養豬，才能保護養豬產業，完全杜絕非洲豬瘟。