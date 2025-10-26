台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會，宣布延長禁宰運、禁廚餘10天。台中市長盧秀燕強調，中市府目前採全國最高強度的防疫工作，只要有一頭豬隻死亡，每一頭都要PCR（病毒聚合酶鏈反應試驗），希望把疫情鎖在案發場內。

非洲豬瘟前進應變所今開記者會，盧秀燕指出，台中市府用最快速度，3天之內清查全部168處養豬場，其中有16場休場，檢驗全呈現陰性。因為非洲豬瘟病毒有潛伏期，中市府支持中央政策「第二輪清查」，並會全力配合。

盧秀燕說，中市府目前採全國最高強度的防疫工作，只要有一頭豬隻死亡，每一頭都要PCR，希望把疫情鎖在台中市，並鎖在案發場內，不要外溢，希望盡快可以清零，並達到解封，市府全力以赴，跟中央一起團結抗疫。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍報告，目前針對案場的化製車、活豬運輸車輛關聯場完成初步採驗，分別是台中34場、彰化5場、苗栗1場，40場檢驗全部呈現陰性。另關聯的屠宰場檢驗共有5場，也都呈陰性。

杜文珍呼籲，畜牧場發現異常要主動通報，才可即時阻斷病毒，並落實家畜屠宰場及肉品市場的環境監察。台中市府已完成第一輪疫調報告，但初步疫調報告仍需補充，因為飼主說的豬隻數量與化製場查到數量不一致，還有飼主有無落實處理廚餘，都需進一步釐清，了解破口在哪裡。

另外，第二輪疫調要更精準，包括40場關連場，彼此間有無人車、豬隻的移動，並做好化製車、預料車及廚餘車清潔消毒，落實廚餘去化處理與查核，盤點及補足撲殺裝備。

杜文珍強調，畜牧場聘用獸醫師制度很重要，獸醫師負責衛生管理與異常通報，未來要徹底落實，並辦理人員教育訓練與落實業務交接。