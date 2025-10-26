不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示，直至昨日大榮仍謊稱僅一輛車裝GPS、延遲40小時提供運送清單，經追查當日大貨車共載運674件冷鏈及其他貨品，分送高雄12個行政區，因嚴重妨礙且延宕食安風險管控，將依法加重裁罰300萬元，勒令停業一周，並移送地檢署偵辦。

高市衛生局人員追查彰化縣問題豬肉運抵高雄，23日下午 4時 59分抵達大榮物流大寮大發營業所，直至晚間 6時 30分業者才配合稽查員進行全面消毒，事後遭衛生局開罰3萬至300萬元。業者25日晚間發聲明強調，員工調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞。

高市衛生局今天進一步說明，23日局長黃志中親自到場指揮防疫，當場即詢問業者貨車上物品清單，業者當日不僅延遲至少1.5小時才吐實大貨車位置，並謊稱車上僅問題豬肉及蝦子，後來確認當日大貨車上載運674件冷鏈及其他貨品，分送至高雄12個行政區。

衛生局說，業者昨在衛生局出具公文要求提供兩部貨車GPS，以釐清兩車上所有載運貨物匡列接觸風險時，一開始稱僅小貨車裝設，被追問後才吐實並交出兩車GPS資料，車上共674件貨品屬於匡列的第二圈風險對象貨物，隨即啟動全面連夜回收，並集中送入焚化爐銷毀。

衛生局將管控大發營業所疑似汙染貨物回收銷毀後，管制車輛移動，同時命該營業所（含低溫配站）暫停作業一星期，所有工作人員造冊列管，並具結自10月23日至今有無接觸養豬場，即日起不得接觸養豬場，時間至少20天。

衛生局強調，嘉里大榮不僅於事發當日延遲提供大貨車位置，謊稱貨車上僅問題豬肉及蝦子，昨第一時間還拒絕提供完整貨車GPS，直到掌握貨車GPS才知道貨車上有其他貨物，嚴正駁斥嘉里大榮物流昨發布聲明指「主管機關誤解、主動配合調查，絕無規避或延誤」，強調相關稽查皆有紀錄，所有裁罰皆依法有據，不容業者扭曲。將依食品安全衛生管理法第47條第11款規定，加重對嘉里大榮裁罰300萬，並移送地檢署偵辦。