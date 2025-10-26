快訊

一家4口台南旅遊自撞電線桿 3月大女嬰傷重不治、2歲兒受傷

泰國王太后逝世 曼谷UNIQLO「1舉動」網驚：公關太會了

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
彰化縣問題豬肉在23日運抵大榮物流大寮大發營業所，衛生局人員進行消毒。圖／高市衛生局提供
彰化縣問題豬肉在23日運抵大榮物流大寮大發營業所，衛生局人員進行消毒。圖／高市衛生局提供

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示，直至昨日大榮仍謊稱僅一輛車裝GPS、延遲40小時提供運送清單，經追查當日大貨車共載運674件冷鏈及其他貨品，分送高雄12個行政區，因嚴重妨礙且延宕食安風險管控，將依法加重裁罰300萬元，勒令停業一周，並移送地檢署偵辦。

高市衛生局人員追查彰化縣問題豬肉運抵高雄，23日下午 4時 59分抵達大榮物流大寮大發營業所，直至晚間 6時 30分業者才配合稽查員進行全面消毒，事後遭衛生局開罰3萬至300萬元。業者25日晚間發聲明強調，員工調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞。

高市衛生局今天進一步說明，23日局長黃志中親自到場指揮防疫，當場即詢問業者貨車上物品清單，業者當日不僅延遲至少1.5小時才吐實大貨車位置，並謊稱車上僅問題豬肉及蝦子，後來確認當日大貨車上載運674件冷鏈及其他貨品，分送至高雄12個行政區。

衛生局說，業者昨在衛生局出具公文要求提供兩部貨車GPS，以釐清兩車上所有載運貨物匡列接觸風險時，一開始稱僅小貨車裝設，被追問後才吐實並交出兩車GPS資料，車上共674件貨品屬於匡列的第二圈風險對象貨物，隨即啟動全面連夜回收，並集中送入焚化爐銷毀。

衛生局將管控大發營業所疑似汙染貨物回收銷毀後，管制車輛移動，同時命該營業所（含低溫配站）暫停作業一星期，所有工作人員造冊列管，並具結自10月23日至今有無接觸養豬場，即日起不得接觸養豬場，時間至少20天。

衛生局強調，嘉里大榮不僅於事發當日延遲提供大貨車位置，謊稱貨車上僅問題豬肉及蝦子，昨第一時間還拒絕提供完整貨車GPS，直到掌握貨車GPS才知道貨車上有其他貨物，嚴正駁斥嘉里大榮物流昨發布聲明指「主管機關誤解、主動配合調查，絕無規避或延誤」，強調相關稽查皆有紀錄，所有裁罰皆依法有據，不容業者扭曲。將依食品安全衛生管理法第47條第11款規定，加重對嘉里大榮裁罰300萬，並移送地檢署偵辦。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

一度延期！ 美國總統川普首次與日本首相高市早苗通話

豬肉產品暫停輸台 連江縣府：冷凍豬肉供應無虞

馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性 今起至11月1日禁豬肉產品運台

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

相關新聞

不滿嘉里大榮物流運豬肉狡辯 高市衛生局：重罰300萬送法辦並停業一周

嘉里大榮物流10月23日運送疑似非洲豬瘟肉品，因未積極配合防疫遭高市衛生局裁罰。在業者喊冤後，高市衛生局今天態度強硬表示...

台中加嚴防疫！死1頭豬就全部PCR 盧秀燕：疫情鎖在案發場

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今上午主持應變會議並召開記者會...

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今（26）日上午主持應變會議並...

獨／防疫破口？非洲豬瘟禁運剛上路 台南仍有運豬車趴趴走

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。然而本報接獲爆料，台南市後...

林佳龍批台中廚餘處理廠延宕成非洲豬瘟破口 盧秀燕：錯誤資訊

台中爆發國內首例非洲豬瘟，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源...

中央宣布延長禁用廚餘養豬10天 張麗善籲「要全面禁用才有效」

台中市爆發非洲豬瘟，行政院今早宣布啟動二階作戰計畫，將把原有禁運、禁用廚餘從5天延長為10天。全國養豬最大也是國內最先禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。