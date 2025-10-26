淘寶、拼多多「小包肉品闖關物流」恐成防疫破口 中華郵政說話了

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。據了解，台中港近3個月大量進口海運貨櫃散裝郵件，郵政人員日夜加班處理來自中國大陸電商平台，包含拼多多、淘寶等商品，其平台含有肉類香腸、豬肉月餅等，憂心成非洲豬瘟防疫破口。

為預防小包肉品闖關物流恐成防疫破口，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome等平台下架相關產品，但境外電商並未在海關緝私條例及動物傳染病防治條例有明文規定。

據了解，中國大陸電商淘寶仍買得到中國大陸香腸等產品，且「直送台灣」。據指出，中華郵政自今年8月起，承接大量拼多多、淘寶等平台商品，並運送至台中、高雄港接續貨件處理配送業務，其中，台中郵局進口約50個貨櫃、6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃、9萬多件，主管級需搬貨，有幹部搬運3400多件，聽到「物流專門包含豬肉香腸，驚到要死」。

中華郵政說，部分郵件處理中心拼多多郵件都是用「鐵製籃車」載貨，不用員工人力搬貨，郵政大卡車從港口載回，以「散裝方式」在卡車後箱，都要郵局人力逐箱搬至籃車，盡管中央災害應變中心強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，仍讓員工心驚。

中華郵政指出，貨櫃進口包裹進口處理流程，先經財政部海關以X光檢查通關，發現有內容物有疑似動植物包裹，即通知農業部防檢署當地管轄單位前往檢驗，另會不定期派檢疫犬前往查驗，中華郵政係配合貨櫃完成清關，再轉以國內包裹方式投遞。