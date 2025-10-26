非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今（26）日上午主持應變會議並召開記者會，宣布延長禁宰運、禁廚餘10天。同時啟動第二階段「五天作戰計畫」滾動檢討， 要求中央與地方密切協作、全面強化防線，以阻止疫情擴散。

卓榮泰表示，面對重大疫情，必須結合產、官、學各界力量，這不僅是行政團隊的責任，更是全民的防線。他指出，非洲豬瘟自2018年以來歷經歷任行政院長接力防堵，如今仍須以最高警戒應對。他也透露，已向前行政院長蘇貞昌請益，並邀環境部次長林左祥協助廚餘清運與去化作業，強化跨部門整合機制。

卓榮泰強調，近期仍有海上漂流死亡豬隻，顯示疫情威脅未除，加上旅客與郵包量大，必須「如臨大敵」。他要求所有行政團隊與地方政府「只能更嚴，不能放鬆」，確保疫情不再擴散。

第二階段防疫五大重點，一、從嚴防疫、滾動檢討。卓榮泰指出，疫情潛伏期長，防線不能鬆懈。中央決定逐步強化各項防疫措施，採「五天一周期」滾動檢討。專家建議延長禁宰運10天，院方先延長五天觀察，視情勢再行評估，守住「防疫無破口」原則。

二、落實疫調、精準研判。農業部要求台中市政府於今日中午前提交完整疫調報告，確認防疫作業是否依法執行。卓榮泰強調，須全面掌握肉品流向與流量，一旦發現可疑情況，必須「立即銷毀、絕不放過」，與時間賽跑，防堵病毒蔓延。

三、廚餘清運安全、去化有序。卓榮泰指出，全台435場廚餘飼養場須全面檢查蒸煮設備合法性，確保清運與處理安全。他要求廚餘去化場地依法設置與分類處理，掩埋與堆肥作業嚴格區分，避免污染環境。未來將輔導業者轉型，並視需要推動修法。

四、加強查訪、嚴防擴散。全台5439家養豬場第一輪訪視已完成，下週起啟動第二輪訪查。邊境查驗也將全面升級，旅客行李100% X光檢查。卓榮泰要求關務署、海巡署及警方聯合執法，嚴查走私與夜市不法肉品流通，呼籲業者自律、源頭把關。

五、掌握資訊、嚴守防線。卓榮泰指出，防疫須精準掌握資訊並滾動修正策略。未來將執行第二輪疫調與化製車清消，落實運輸管理準則。待第三輪作業時，全面重建圍堵機制，完成「清理戰場」的最終階段。

卓榮泰強調，總統對防疫工作寄予厚望，此次行動不僅關乎國內養豬產業與市場穩定，也影響台灣在國際組織的防疫信譽。中央已全力支援相關預算與資源，他說：「花蓮一個月能完成重建，台中一定也能做到。」並呼籲全民齊心防疫，攜手完成非洲豬瘟防堵任務，守護台灣畜產與國人健康。