非洲豬瘟衝擊 指揮官杜文珍盼台灣防疫百鍊成鋼

台灣確診首例非洲豬瘟，衝擊養豬相關產業。農業部次長杜文珍是這次疫情第一線指揮官，經歷台灣口蹄疫確診與除名，也終結傳統豬瘟，再次面對挑戰，她希望台灣防疫百鍊成鋼。

台中一處養豬場病死豬於21日晚間驗出非洲豬瘟核酸陽性，25日完成病毒分離並確診，中央政府22日就先在台中成立前進應變所，杜文珍擔任指揮官。

行政院發言人李慧芝昨日前發文介紹杜文珍，稱讚杜文珍是「台灣首席獸醫官，全國最強事務官之一」，並提到杜文珍是1997年檢驗出台灣口蹄疫病毒的第一人，20多年來一直在防堵豬病，不但口蹄疫順利拔針（停用疫苗），台灣於今年5月，成為三大豬病（非洲豬瘟、傳統豬瘟、口蹄疫）非疫國。

面對這次非洲豬瘟衝擊，杜文珍今天告訴中央社記者，與台灣爆發口蹄疫時，情況完全不同，當年在驗出口蹄疫病毒時，全國幾乎都已淪陷，這次在第一時間驗出非洲豬瘟陽性反應時，就以確診病例規格啟動防疫，快速掌控局勢，更重要的是豬農都願共同面對，與政府一起對抗病毒，也感謝全國民眾的關切與支持。

杜文珍坦言，身為防疫人員，當年她驗到第一例台灣口蹄疫時，傷心到掉淚，這次非洲豬瘟事件，她內心的傷痛難以彌補，但她也認為苦難會帶來成長，台灣的防疫能力持續在進步，只要不放鬆，相信能百鍊成鋼。

杜文珍目前是台灣在世界動物衛生組織（WOAH）的常任代表，常在國際上分享台灣防疫經驗。她說，這幾年台灣在法規改善、檢疫技術提升、強化邊境的努力有目共睹，雖然非洲豬瘟事件是大家都很不希望發生的事，現在只有面對，希望只是單一的個案，之後能再回到非疫區。

杜文珍說，從這次非洲豬瘟事件可看到台灣的防疫仍有能再精進的地方，而且豬病是環環相扣，經由處理非洲豬瘟，可讓台灣在口蹄疫、傳統豬瘟的防疫守得更好。

杜文珍的大學及研究所都就讀中興大學獸醫系所，之後取得德國漢諾威獸醫大學博士學位，防疫生涯從家畜衛生試驗所助理研究員開始，曾擔任過農委會家畜衛生試驗所所長、動植物防疫檢疫局局長、112年2月接任農委會副主委、112年8月農委會改制為農業部，杜文珍擔任次長。

去年，杜文珍獲選為中興大傑出校友，她在得獎感言中提到，求學經歷讓她深刻理解到，作為一名獸醫師，工作不僅僅是治療動物疾病，更是保障公共衛生與動物福祉的重要一環，防疫工作本身是艱辛且漫長的，一刻也不能鬆懈，有時需要多年的努力才能看到成果。

杜文珍認為，全球化及防疫一體（One Health）的時代背景下，動物防疫不僅是國內問題，更是國際性的議題。食品安全、抗藥性、氣候變遷、禽流感、口蹄疫與非洲豬瘟等，都須跨域且通過國際合作才能有效控制。