快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／防疫破口？非洲豬瘟禁運剛上路 台南仍有運豬車趴趴走

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
10月24日上午約莫11時，台南市後壁區菁寮里發現仍有運豬車載滿豬隻移動。圖／讀者提供
10月24日上午約莫11時，台南市後壁區菁寮里發現仍有運豬車載滿豬隻移動。圖／讀者提供

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。然而本報接獲爆料，台南市後壁區菁寮里在24日就發現有運豬車仍持續性移動，已嚴重違反禁運規定，也形成本次防疫的另一大破口。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。

但經民眾檢舉，台南市後壁區菁寮里仍有運豬車載滿豬隻持續性移動，已違反本次防疫的禁運規定。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，政府想經由這5天的禁運禁宰要降低非洲豬瘟可能的傳染，結果還是有人心存僥倖，形成防疫大漏洞，結果竟然沒有人知道，可見防疫發條根本就沒上緊。

另本次因廚餘養豬被視為非洲豬瘟入侵的最大破口，行政院發言人李慧芝昨晚間於臉書貼文指出，WOAH規定，攝氏90度高溫蒸煮1小時就可以使用廚餘養豬，包括日本、南韓、美國、歐盟等都是以此指引利用廚餘養豬。而台灣過去7年能成功防疫，也代表這個廚餘養豬守則是有效的。

洪健鈞痛批，非洲豬瘟病毒並不會因為人類只顧著找防疫罪犯，而停止擴散的腳步，單單只有禁運這個措施，政府就無法做到滴水不漏，防疫的分數從來只有0跟100分這兩個選項，現在竟然還在和大家談說廚餘養豬遵守指引就很安全，要非洲豬瘟要重回非疫區，根本是痴人說夢話。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

喊話全民站出來！非洲豬瘟「有信心清零」 陳時中籲發揮鏟子超人精神

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

彰化5非洲豬瘟關聯場採檢全數陰性 芬園4死豬排除感染「解除警報」

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

相關新聞

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁宰運、廚餘再10天

台中市發生全台首例非洲豬瘟確診案例，中央成立「非洲豬瘟前進應變所」坐鎮防疫。行政院長卓榮泰今（26）日上午主持應變會議並...

獨／防疫破口？非洲豬瘟禁運剛上路 台南仍有運豬車趴趴走

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。然而本報接獲爆料，台南市後...

非洲豬瘟衝擊 指揮官杜文珍盼台灣防疫百鍊成鋼

台灣確診首例非洲豬瘟，衝擊養豬相關產業。農業部次長杜文珍是這次疫情第一線指揮官，經歷台灣口蹄疫確診與除名，也終結傳統豬瘟...

非洲豬瘟台灣首例確診 我暫停豬肉產品出口

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（25）日表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組...

台中廚餘處理工程延宕 林佳龍批成破口

台中爆發國內首例非洲豬瘟斃死豬，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生...

載染疫肉規避稽查 嘉里大榮恐挨罰300萬

各縣市繃緊神經防堵非洲豬瘟疫情擴散，高雄市衛生局昨對隱匿載運染疫肉品車輛流向的嘉里大榮貨運，將依食品安全衛生管理法裁罰三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。