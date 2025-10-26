獨／防疫破口？非洲豬瘟禁運剛上路 台南仍有運豬車趴趴走

台中日前爆出疑似非洲豬瘟案例，農業部22日即宣布暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻、禁運禁宰至少15天。然而本報接獲爆料，台南市後壁區菁寮里在24日就發現有運豬車仍持續性移動，已嚴重違反禁運規定，也形成本次防疫的另一大破口。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。

但經民眾檢舉，台南市後壁區菁寮里仍有運豬車載滿豬隻持續性移動，已違反本次防疫的禁運規定。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，政府想經由這5天的禁運禁宰要降低非洲豬瘟可能的傳染，結果還是有人心存僥倖，形成防疫大漏洞，結果竟然沒有人知道，可見防疫發條根本就沒上緊。

另本次因廚餘養豬被視為非洲豬瘟入侵的最大破口，行政院發言人李慧芝昨晚間於臉書貼文指出，WOAH規定，攝氏90度高溫蒸煮1小時就可以使用廚餘養豬，包括日本、南韓、美國、歐盟等都是以此指引利用廚餘養豬。而台灣過去7年能成功防疫，也代表這個廚餘養豬守則是有效的。

洪健鈞痛批，非洲豬瘟病毒並不會因為人類只顧著找防疫罪犯，而停止擴散的腳步，單單只有禁運這個措施，政府就無法做到滴水不漏，防疫的分數從來只有0跟100分這兩個選項，現在竟然還在和大家談說廚餘養豬遵守指引就很安全，要非洲豬瘟要重回非疫區，根本是痴人說夢話。