非洲豬瘟檢出首例 豬肉暫停出口

聯合報／ 記者葉冠妤劉星君林海周佑政鄭朝陽／連線報導
非洲豬瘟中央災害應變中心昨確認台中養豬場斃死豬檢出非洲豬瘟病毒，將通報世界動物衛生組織，暫停所有豬隻產品出口，若要重返非疫區，須通報後三個月內無新增案例才能提出申請。記者黃仲裕／攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心昨確認台中養豬場斃死豬檢出非洲豬瘟病毒，將通報世界動物衛生組織，暫停所有豬隻產品出口，若要重返非疫區，須通報後三個月內無新增案例才能提出申請。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。

農業部表示，若要重返非疫區，必須通報後三個月內無新增案例，才能提出申請。

豬肉庫存6萬公噸 可穩供1月

賴清德總統昨表示，已請行政院與農業部嚴陣以待，啟動豬肉庫存的緊急調度，確保國內供應穩定。據了解，目前全國豬肉庫存量六萬公噸，穩定供應一個月沒問題。

馬祖豬檢測陽性 禁運豬肉1周

除了本島有豬瘟疫情，馬祖北竿芹壁沙灘前天出現死亡豬隻，檢測非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部表示，即日起至十一月一日，禁止馬祖豬肉產品運到台灣本島及其他離島，至少一周無疫情才可解除管制。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨開會，由行政院政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。針對全台禁運禁宰豬隻、禁廚餘養豬十五天，陳駿季說，移動管制滿十五天後，經專家會議討論，確認沒問題就會啟動解禁，但是同步或逐步解禁，還在研議。

移動管制落實 有信心可「清零」

陳駿季說，預計今天中午前完成全台養豬場及關聯化製場第一輪檢測，並提出精進策略，明天再啟動下一階段。即使目前多數檢測都是陰性，但仍需觀察潛伏期變化。陳時中說，初步檢驗結果，沒有外擴證據，若移動管制ＳＯＰ落實，有信心可以「清零」，但不容現在就放心。農業部資料顯示，去年國產豬肉出口約兩千四百公噸，出口總值約一千八百萬美元，主要出口市場為香港、菲律賓。

搶占日本市場 20年努力化烏有

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超說，雖然台灣豬肉出口量非常小，對台灣產業影響不大，但從口蹄疫拔針後，原本規畫回歸搶占日本市場，但至今還沒恢復出口就爆發非洲豬瘟，這不是暫停輸出三個月的問題而已，重點是影響未來台灣豬肉重返國際市場，大家都嚇壞了，沒人敢進台灣豬肉。

才宣稱要搶進國際市場的上市公司卜蜂表示，這次疫情等於把台灣廿年來的努力化為烏有，卜蜂外銷豬肉到新加坡的計畫也要暫時擱置，未來政府就算解除出口禁令，也要看新加坡方面是否接受。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，台灣豬肉外銷量很少，影響應不大。屏東信功肉品協理楊旻叡說，台灣今年豬價創新高，每公斤毛豬價格飆破一百一十元，豬價太貴，外銷市場其實也買不下手，且台灣豬肉外銷市場比率不高，內需也不太夠，甚至要仰賴進口豬隻，短時間衝擊不大，但先前為取得外銷認證，花很多時間和資源優化產業鏈、改善場區環境，如今成了疫區，心血恐白費，未來須重新來過。

