非洲豬瘟檢出首例 豬肉暫停出口

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。

農業部表示，若要重返非疫區，必須通報後三個月內無新增案例，才能提出申請。

豬肉庫存6萬公噸 可穩供1月

賴清德總統昨表示，已請行政院與農業部嚴陣以待，啟動豬肉庫存的緊急調度，確保國內供應穩定。據了解，目前全國豬肉庫存量六萬公噸，穩定供應一個月沒問題。

馬祖豬檢測陽性 禁運豬肉1周

除了本島有豬瘟疫情，馬祖北竿芹壁沙灘前天出現死亡豬隻，檢測非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部表示，即日起至十一月一日，禁止馬祖豬肉產品運到台灣本島及其他離島，至少一周無疫情才可解除管制。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨開會，由行政院政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。針對全台禁運禁宰豬隻、禁廚餘養豬十五天，陳駿季說，移動管制滿十五天後，經專家會議討論，確認沒問題就會啟動解禁，但是同步或逐步解禁，還在研議。

移動管制落實 有信心可「清零」

陳駿季說，預計今天中午前完成全台養豬場及關聯化製場第一輪檢測，並提出精進策略，明天再啟動下一階段。即使目前多數檢測都是陰性，但仍需觀察潛伏期變化。陳時中說，初步檢驗結果，沒有外擴證據，若移動管制ＳＯＰ落實，有信心可以「清零」，但不容現在就放心。農業部資料顯示，去年國產豬肉出口約兩千四百公噸，出口總值約一千八百萬美元，主要出口市場為香港、菲律賓。

搶占日本市場 20年努力化烏有

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超說，雖然台灣豬肉出口量非常小，對台灣產業影響不大，但從口蹄疫拔針後，原本規畫回歸搶占日本市場，但至今還沒恢復出口就爆發非洲豬瘟，這不是暫停輸出三個月的問題而已，重點是影響未來台灣豬肉重返國際市場，大家都嚇壞了，沒人敢進台灣豬肉。

才宣稱要搶進國際市場的上市公司卜蜂表示，這次疫情等於把台灣廿年來的努力化為烏有，卜蜂外銷豬肉到新加坡的計畫也要暫時擱置，未來政府就算解除出口禁令，也要看新加坡方面是否接受。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，台灣豬肉外銷量很少，影響應不大。屏東信功肉品協理楊旻叡說，台灣今年豬價創新高，每公斤毛豬價格飆破一百一十元，豬價太貴，外銷市場其實也買不下手，且台灣豬肉外銷市場比率不高，內需也不太夠，甚至要仰賴進口豬隻，短時間衝擊不大，但先前為取得外銷認證，花很多時間和資源優化產業鏈、改善場區環境，如今成了疫區，心血恐白費，未來須重新來過。