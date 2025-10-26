非洲豬瘟台灣首例確診 我暫停豬肉產品出口

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（25）日表示，台中梧棲養豬場斃死豬已確認檢出非洲豬瘟病毒，這是台灣首例，將通報世界動物衛生組織（WOAH），同時暫停所有豬隻產品出口，並通知主要貿易夥伴國。農業部表示，若要重返非疫區，必須通報後三個月內無新增案例，才能提出申請。

賴清德總統昨表示，已請行政院與農業部嚴陣以待，啟動豬肉庫存的緊急調度，確保國內供應穩定。據了解，目前全國豬肉庫存量6萬公噸，穩定供應一個月沒問題。

除了本島有豬瘟疫情，馬祖北竿芹壁沙灘前天出現死亡豬隻，檢測非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。農業部表示，即日起至11月1日，禁止馬祖豬肉產品運到台灣本島及其他離島，至少一周無疫情才可解除管制。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨開會，由行政院政委陳時中、農業部長陳駿季共同主持。針對全台禁運禁宰豬隻、禁廚餘養豬15天，陳駿季說，移動管制滿15天後，經專家會議討論，確認沒問題就會啟動解禁，但是同步或逐步解禁，還在研議。

才宣稱要搶進國際市場的上市公司卜蜂表示，這次疫情等於把台灣20年來的努力化為烏有，卜蜂外銷豬肉到新加坡的計畫也要暫時擱置，未來政府就算解除出口禁令，也要看新加坡方面是否接受。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，台灣豬肉外銷量很少，影響應不大。屏東信功肉品協理楊旻叡說，台灣今年豬價創新高，每公斤毛豬價格飆破110元，豬價太貴，外銷市場也買不下手，且台灣豬肉外銷市場比率不高，內需也不太夠，甚至要仰賴進口豬隻，短時間衝擊不大。

但楊旻叡說，未來若擺脫疫情、豬價平穩，有機會外銷，先前為取得外銷認證，花很多時間優化產業鏈、改善場區環境，以取得外銷入場券，如今因為成了疫區，心血恐白費，要重新來過，即便恢復後，外銷國家也要來查核。