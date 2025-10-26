載染疫肉規避稽查 嘉里大榮恐挨罰300萬

各縣市繃緊神經防堵非洲豬瘟疫情擴散，高雄市衛生局昨對隱匿載運染疫肉品車輛流向的嘉里大榮貨運，將依食品安全衛生管理法裁罰三萬至三百萬元；雲林縣政府原在台六一線西濱公路匝道口設站消毒進入縣境的化製車，為嚴密把關，昨改要求化製車須先消毒並憑證明才能進入雲林，並限制台中的化製車暫不得進入縣境。

高雄市衛生局廿三日接獲彰化衛生局通報，有批非洲豬瘟肉品透過嘉里大榮貨運運抵高雄，調查確認該批肉品已運抵嘉里大榮的高雄大寮營業所，且已移至小貨車準備送貨給高雄業者，因業者接獲通知後拒收，小貨車停在營業所，肉品也未卸載。

衛生局指廿三日下午五時派員到大寮營業所，封存小貨車上共三十件、約三百公斤豬肉，確認未流入市面，但貨運業者不願指明彰化至高雄的物流貨運車去向，遲至晚間六時卅分才在稽查員強力要求下，被動告知該車仍停放營業所內，稽查人員立即拉起封鎖線，對車輛及廠區全面消毒。

衛生局強調，嘉里大榮貨運刻意規避、妨礙調查，大幅增加高雄食安風險，將依法開罰，絕不寬貸。嘉里大榮昨發聲明表示，接獲主管機關通知後即主動配合調查，絕無規避或延誤。在衛生局到場稽查前，並不知悉運送的冷凍豬肉與非洲豬瘟事件有關，且需要時間多方調閱、確認大量資訊，以致有所誤解。

另外，雲林縣有三家化製廠處理動物屍體，也支援彰化及嘉義等外縣市，縣府前天起在台六一線西濱公路與縣道一五三線路口設消毒站，對進入縣境運送死豬的化製車全面消毒，但養豬業者擔心化製車從其他道路入境成防疫漏洞。

雲林縣府昨緊急開會並與中央討論後，決定外縣市化製車必須先完成消毒，並取得證明書才能進入雲林，縣府會在化製廠加派防疫人員查驗，只要有異樣立即採檢送驗。