台中廚餘處理工程延宕 林佳龍批成破口

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導

台中爆發國內首例非洲豬瘟斃死豬，外交部長、台中市前市長林佳龍昨批盧秀燕市府「逢龍必反」，讓台中從擁有全台首座處理廚餘的生質能源廠，淪為非洲豬瘟防疫破口；中市府回應，外埔綠能生態園區年處理廚餘量近三萬公噸，二期新廠計畫書也在九月提送。

中華民國養豬協會理事長潘連周也批台中市府非洲豬瘟防疫應變慢半拍，市長盧秀燕昨說，尊重外界看法，但整個處理過程都有紀錄可查，台中市農業局人員十四日就到場，也有獸醫師在場，市府會尊重獸醫師的專業判斷，也有信心與中央團結共同解決問題。

林佳龍昨在臉書發文指他於市長任內推動全國首座以廚餘轉化能源的資源循環能源示範廠（外埔綠能生態園區），被盧市府打成弊案，不僅打壓此案，甚至以「弊案查辦」為名，試圖清算前市府團隊，雖然最終查無不法，但傷害已造成，導致廠商卻步、工程延宕。

林佳龍說，外埔綠能生態園區原預計二○二二年完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前，如今台中發生非洲豬瘟，調查指向「廚餘餵豬」風險恐為防疫破口，正是主政者錯誤決策的代價。

台中市環保局回應，該園區已展現廚餘轉化生質能源成果，九月也提送第二期計畫書，後續擴充綠能產能；前市府規畫的稻稈氣化發電廠，技術問題難克服，已終止契約。

