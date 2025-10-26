廚餘去化危機怎麼解？ 中央地方不同調

面對非洲豬瘟疫情，農業部下令全台禁止以廚餘餵豬，但各地焚化、堆肥量能不足，造成中央地方不同調。新北市鼓勵民眾「熟廚餘瀝乾水分後裝袋丟垃圾車」；環境部昨天表示，各縣市廚餘清運維持原本體系，民眾也不要改變習慣，「廚餘還是廚餘，不能當垃圾丟」。

全台禁廚餘養豬後，台中有百貨、餐飲等業者向民代陳情，指清運公司不願再收廚餘，導致廚餘無處可去，也有百貨公司因餐廳廚餘沒瀝乾遭拒收，面臨堆積壓力。

記者實地訪查百貨公司、大型餐飲集團，有業者反映，配合收運廠商為長期契約，如常收運；也有百貨公司因部分餐廳、攤商為因廚餘瀝水不夠乾，清運業者拒收，要求瀝乾才願意清運。

台中則有私校把廚餘瀝乾後當一般垃圾丟，也有部分民眾看新北市鼓勵民眾將熟廚餘瀝乾後裝袋丟垃圾車，覺得把廚餘瀝乾當一般垃圾丟「很正常」。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，中央沒有推行「廚餘瀝乾水分當垃圾丟」，維持原來清運體系不變，只是強調應瀝乾廚餘水分減少總量，廚餘還是廚餘，不能當垃圾丟。

林左祥指出，廚餘能否餵豬還須要審慎評估，就算未來可能決定廚餘全部要堆肥或生質能源化，也要和垃圾分開；他強調，全國民眾好不容易養成廚餘、垃圾分開的好習慣，一旦改變，就會讓民眾無所適從。

另，全台禁止廚餘養豬引發去化危機，台中市環保局要求熟廚餘送四處指定掩埋場堆肥，出現清運車在掩埋場外大排長龍現象，綠營民代質疑廚餘戶外堆置曝曬恐孳生蚊蟲、產生惡臭，批掩埋是落後的行為。環保局長陳宏益說，有摻入木屑吸附異味，並攪拌翻堆，廚餘送掩埋場穩定去化無虞。