豬肉禁止外銷 業界：衝擊不大 快健全把關機制

台灣陷入非洲豬瘟疫情陰霾，業界表示，這次因疫情禁止台灣豬外銷，一定會有損失，但不致傷筋動骨，關鍵是要從經驗學到教訓，趕快從養豬到檢疫流程健全把關機制。

台畜公司副總經理黃存后說，出口肉品的廠商占比各不相同，台畜豬肉外銷占比不到一成，外銷禁令短，衝擊就不大；如果疫情擴散，接下來想外銷就沒希望了。若是前者，短期損失小，不致傷筋動骨。

積極搶占外銷市場的嘉一香食品公司董事長陳國訓說，爆發疫情後，廿二日就把運到港口的肉品貨櫃拖回來，但對豬農來說，口蹄疫比非洲豬瘟更可怕，大陸的非洲豬瘟疫情很久了，還是照樣養豬、供應豬肉；因為豬肉是民生必需品，政府會有防疫機制，照防疫ＳＯＰ走、取得合格認證的肉品，民眾還是可以安心吃。

陳國訓也觀察國內養豬戶以小農居多，對使用廚餘到防疫的認識可能不足，政府應該要求豬農受訓，強化抗疫。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，全世界的非洲豬瘟破口都是廚餘，沒有人願意把病毒帶回養豬場，但台灣外籍移工多，喜歡吃家鄉的東西，沒吃完的丟到廚餘，可能就「中獎」了，有第一次就必須要警惕，以後不能再冒險。

潘連周建議中央或畜產會在北中南各設蒸煮中心，讓豬農來買，做好人車分流，或許可以行，但千萬不能走場內蒸煮的回頭路。

屏東信功肉品協理楊旻叡說，這次疫情會讓有些國家認定台灣是疫區，購買意願可能下降，最近是關鍵潛伏觀察期，不能掉以輕心。