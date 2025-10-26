彰化4死豬採檢陰性 續追5屠宰場

彰化縣芬園鄉的關聯場前天傳出病死豬引發關注，採檢結果昨出爐，非洲豬瘟病毒核酸陰性，暫時解除警報。

農業部表示，與確診非洲豬瘟的台中梧棲養豬場有關聯的四十處豬場，檢驗結果也皆為陰性，另有五家關聯屠宰場送驗中，並要求中市府今天中午前完成全市一六八場養豬場巡查，供中央明天是否解除禁運禁宰的判斷依據。

彰化縣貓羅溪畔的芬園鄉一處有兩千五百頭豬的養豬場發生四頭豬死亡，由於運送病死豬的化製車，曾進入確診的梧棲養豬場，成為關聯場之一，農業部防檢署要求動防所對芬園這處關聯場採樣。依規定，芬園養豬場從十九日到廿四日合計有四頭死豬，以該場規模不算異常死亡，但事涉疫情，引起重視。所幸採檢結果是陰性，讓防疫人員鬆了一口氣。

非洲豬瘟前進應變所昨舉行記者會，農業部防檢署台中分署副組長余俊明說，針對案場的化製車運輸關聯場、活豬運輸車輛關聯場完成初步採驗，分別是台中卅四場、彰化五場、苗栗一場，檢驗結果全部呈現陰性。

彰化芬園鄉一處非洲豬瘟關聯場昨被排除感染非洲豬瘟，圖為縣府動防所人員日前消毒的畫面。圖／彰化縣動防所提供

余俊明表示，前進應變所也對關聯的屠宰場檢驗，共有五場，其中兩場已採檢完成送驗中，三場待採檢；會持續關注每個場的豬隻健康，隨疫調結果盤點採檢，也要求飼主發現異常主動通報。

台中市動保處表示，全市一六八場廚餘養豬場，已訪視完成一一七場，沒有發現異常死亡現象。非洲豬瘟中央前進應變所也要求台中市府必須在今天中午十二時前，完成巡查全市一六八場養豬場，並完成所有關聯場的採檢。

台中市農業局指出，廿二日起啟動全市養豬場的大規模巡查，每場至少執行現場健康觀察、血液與咽喉拭子採樣、環境與飼料分析共三項檢測，截至目前ＰＣＲ檢測皆為陰性，預計今天中午完成剩餘五十六場後，進行全數檢體比對，確認全市畜牧場達到「疫情零擴散」的狀態，並通報農業部防疫平台，做為明天中央是否解除禁運禁宰的重要判斷依據。