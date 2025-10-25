防堵非洲豬瘟！屏東縣府嚴防 抽樣化製場斃死豬

台中市一家養豬場確認驗出非洲豬瘟病毒，屏東縣是國內養豬第二大縣，全力防堵非洲豬瘟，農業處表示，針對縣內化製場斃死豬採樣檢驗，會由中央統一公布送驗結果，也設立化製原料運輸車檢疫消毒站，針對化製車消毒。

屏東縣府農業處表示，針對縣廚餘再利用檢核豬場聯合稽查98場，其中場內沒有廚餘場有50場，10月22日有載運場內尚存熟成廚餘均已沒有餵食者有48場，剩餘的廚餘都必須去化。

農業處表示，98場中養黑豬51場、白豬有27場，黑白豬混合飼養19場，停養1場。縣內豬場全面清查，避免人員頻繁在各豬場訪視導致病原交叉感染，以豬場自主回報及電話詢問健康情形，若出現異常死亡時本所將回場採樣。

農業處強調，動物防治疾病所已安排10月24、25、26日與28日至化製場採樣斃死豬，採樣完後立即送至屏科大獸醫學系非洲豬瘟初篩實驗室初篩，初篩報告會再送農業部獸醫所，由中央統一公布結果。

農業處表示，10月24日、25日到化製場採樣斃死豬共7頭，10月25日畜牧場採樣1場5頭豬，均已送往屏東科技大學非洲豬瘟初篩實驗室檢驗。檢驗結果由中央統一公布。

農業處表示，縣府持續監控化製監測系統，以掌握縣內化製情形，如有異常通報時將回場採樣。設立化製原料運輸車檢疫消毒站，針對化製車消毒；持續加強高風險公共區域消毒；肉品市場持續加強消毒。

農業處表示，化製原料運輸車消毒站消毒108車次、高風險區域消毒共計26場次、畜牧場健康訪視共計1116場。完成縣內畜牧場發放消毒劑請業者自行加強生物安全，如有異常立即通報屏東縣動物防疫所。